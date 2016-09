In der Warteschleife Vor fünf Jahren wurde die Umbenennung der Dr. Kurt-Fischer-Straße beschlossen. Getan hat sich seitdem nichts.

zurück Bild 1 von 2 weiter Noch immer heißt die Straße in Riesa-Poppitz nach dem umstrittenen Namenspatron – obwohl ein Stadtratsbeschluss das schon vor mehr als fünf Jahren ändern sollte. © Sebastian Schultz Noch immer heißt die Straße in Riesa-Poppitz nach dem umstrittenen Namenspatron – obwohl ein Stadtratsbeschluss das schon vor mehr als fünf Jahren ändern sollte.

Dr. Kurt Fischer wurde im Kriegsendejahr zum ersten Bürgermeister von Dresden berufen.

Es steht immer noch schwarz auf weiß auf dem Schild: Dr. K.-Fischer-Straße – auch mehr als fünf Jahre nach dem Stadtratsbeschluss zur Umbenennung trägt die Straße in Riesa-Poppitz noch den Namen des SED-Funktionärs. Als sächsischer Innenminister ab 1945 und Chef der Volkspolizei ab 1949 hat Fischer maßgeblich am Aufbau der DDR-Diktatur mitgewirkt.

Jürgen Gräf ist empört. „Es kann nicht sein, dass ein Stadtratsbeschluss nach fünf Jahren immer noch nicht umgesetzt ist“, sagt er. Gräf hatte in der DDR durch seinen Ausreiseantrag nicht nur den Arbeitsplatz verloren, sondern auch in Bautzen II eingesessen. Für den Mann aus Goltzscha, der heute in Taiwan lebt, ist es deshalb unerträglich, dass noch immer Straßen nach Trägern des Systems benannt sind.

Die Stadt Riesa verweist auf die Umstände, unter denen der Beschluss am 6. Juli 2011 zustande gekommen war: „Es gilt unverändert der Beschluss des Stadtrates, dass Umbenennung und Ausbau der Straße miteinander verknüpft sind“, erklärt Stadtsprecher Uwe Päsler. Die Straße in Poppitz trägt noch immer keine Asphaltdecke, da die Anwohner eine Beteiligung an den Kosten abgelehnt hatten. Wenn eine Straße in Riesa saniert wird, müssen die Anwohner, die von der Aufwertung profitieren, einen Teil der Baukosten mitbezahlen. So sieht es die Straßenbaubeitragssatzung vor. Um die Hürde für Straßensanierungen zu senken, hatte der Stadtrat vor einem Jahr die Beiträge jedoch deutlich gesenkt.

Umbenennung anderswo zurück 1 von 5 weiter Dresden: Der Dr.-Kurt-Fischer-Platz wird 1991 in Olbrichtplatz umbenannt. Ein Jahr zuvor erhielt die Dr.-Kurt-Fischer-Allee den Namen Stauffenbergallee. Chemnitz: Die Kurt-Fischer-Straße heißt seit 1990 Georgstraße, die Kurt-Fischer-Brücke Georgbrücke. Leipzig: Die Dr.-Kurt-Fischer-Straße heißt seit 1991 Pfaffendorfer Straße. Berlin-Pankow: Die Kurt-Fischer-Straße wird 1992 in Hermann-Hesse-Straße umbenannt. Der Kurt-Fischer-Platz erhält im gleichen Jahr den Namen Pastor-Niemöller-Platz. Potsdam, Groß-Glienicke: Die Dr.-Kurt-Fischer-Straße wird 2012 in „Am Gutstor“ umbenannt.

Einen neuen Anlauf für die Sanierung hat die Verwaltung seitdem allerdings nicht genommen. Der Ausbau sei „derzeit nicht absehbar“, heißt es. Daher gebe es aktuell auch keine Aktivitäten bezüglich des Namens. „Es sei denn, der Stadtrat würde etwas anderes beschließen“, so Stadtsprecher Uwe Päsler.

Buckelpiste oder Warteschleife

„Etwas anderes“ könnte zum Beispiel die Entkopplung von Umbenennung und Sanierung sein, wie sie Jürgen Gräf fordert. „Die Koppelung von Sanierung und Umbenennung bedeutet quasi das Aus für den vor fünf Jahren getroffenen Beschluss. Uns interessiert weniger, wie die Stadtverwaltung mit den Problemen einer Sanierung umgeht, sondern vielmehr, dass die Straße endlich umbenannt wird.“ Als Ersatz für den umstrittenen Namenspatron hat Gräf auch schon einige Vorschläge: „Wie wäre es mit Buckelpiste oder ,In der Warteschleife‘, falls es doch noch irgendwann zu einer Umbenennung kommen sollte?“

Warum die Umbenennung so lang dauert, fragt sich auch Dr. Hubertus Knabe, Direktor der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen: „Mir ist das unverständlich. Es gibt genügend Vorbilder, an denen sich Riesa orientieren könnte.“ Potsdam sei mit der Umbenennung der Dr.-Kurt-Fischer-Straße 2012 in „Am Gutstor“ das aktuellste Beispiel (siehe Kasten). „In Chemnitz wurde das ehemalige Dr.-Kurt-Fischer-Stadion zum Stadion an der Gellertstraße. Weitere Straßenumbenennungen gab es in Coswig und Pirna“, so Knabe. Wie viele Straßen, Plätze oder Brücken heute noch nach Dr. Fischer benannt sind, kann er jedoch nicht sagen. „Genaue Statistiken zu der Verteilung des Straßennamens und den Umbenennungen sind mir leider nicht bekannt.“ Fakt aber ist: „Der Name Kurt Fischer ist nach dem Ende der DDR fast überall aus dem Straßenbild getilgt worden.“ Man würdige mit Straßennamen Menschen, die besondere Verdienste geleistet haben oder heute ein Vorbild sein könnten. Fischer gehöre sicher nicht dazu. Statt an einen kommunistischen Polizeifunktionär solle man lieber an Menschen erinnern, die sich dem Aufbau der Diktatur entgegengestellt haben, meint der Gedenkstättenleiter.

Eine Idee für einen neuen Namen hatte der Ältestenrat der Stadt Riesa sogar schon: Dr.-Arthur-Fröde-Straße, der erste Bürgermeister nach dem Zweiten Weltkrieg.

zur Startseite