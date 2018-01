In der Tischlerei wird gekocht Jan und Ute Döring haben sich mit einem Cateringservice einen Wunsch erfüllt. Doch die Zeiten für die kleine Firma sind härter geworden.

Privat und beruflich ein Team: Jan und Ute Döring in der Küche ihres Veranstaltungs- und Cateringservices. © Claudia Hübschmann

Diera-Zehren. Die Aufschrift ist verwirrend. „Zur Alten Tischlerei“‘ steht an dem Gebäude an der Alten Leipziger Straße 1 in Zehren. Tatsächlich gab es hier mal eine Tischlerei. Doch das ist lange her. Inzwischen hat der Veranstaltung- und Cateringservice Jan Döring seinen Sitz in dem Haus.

Die Küche ist blitzblank geputzt, kein Stäubchen ist zu sehen, nichts steht da, wo es nicht hingehört. Die Küche bleibt heute kalt. Wie an jedem Mittwoch. Der Mittwoch ist der Sonntag für Ute und Jan Döring aus Zehren. Diesen einen freien Tag in der Woche leistet sich das Ehepaar, das seit 1998 den Cateringservice betreibt. Er ist der Chef, seine Frau bei ihm angestellt. Das Team besteht aus drei bis fünf Personen.

Der gelernte Koch Jan Döring war einst in verschiedenen Gaststätten angestellt. „Ich musste in Teilzeit arbeiten, nahezu an jedem Wochenende, war mit dem Beruf verheiratet“, sagt der 42-Jährige, der aus Weinböhla stammt. Irgendwann war ihm das zu viel. Wenn schon so viel arbeiten, dann wollte er den Lohn selbst ernten.

Seine Frau ist eine Rückkehrerin. Sie hat zwar in Nürnberg Hotelfachfrau gelernt, kam aber wieder zurück in ihre alte Heimat Zehren. „An meinem ersten Arbeitstag in Nürnberg musste ich ein Buffet mit aufbauen. Ich dachte, das ist ja genial, das möchte ich auch mal machen“, sagt die 43-Jährige. 2003 kauften die beiden ein Haus in Zehren, in dem Ute Dörings Urgroßvater einst ein Lager hatte. Er war Gemüsehändler. Das Haus stand mitten im Hochwassergebiet. Doch die Dörings schreckte das nicht ab. Immerhin sollte das nächste große Hochwasser ja erst in 100 Jahren kommen. Doch das Wasser hielt sich nicht daran. Hüfthoch stand es 2013 auch in der Küche. Aber die Dörings hatten Glück. Ein halbes Jahr konnten sie die Küche im Schützenhaus Lommatzsch nutzen.

Bei den Dörings gibt es eine klare Arbeitsteilung. Er ist für die warme Küche zuständig, sie für die kalte Küche und für Backwaren. Was die beiden in der Küche so zaubern, ist bemerkenswert. Buffets für bis zu 400 Leute gehen da raus, im Einzelfall wurden auch schon mal 800 Personen versorgt. Möglich macht das modernste Technik, die das Essen – theoretisch – bis zu zwei Tage lang warm hält. Und zur 175-Jahr-Feier der Meißner Feuerwehr im vergangenen Jahr machten die Dörings sogar Frühstück für 1 500 Leute.

Massenware ist dennoch kein Thema. „Wir machen Gastronomie, kochen alles frisch. Dosen werden bei uns nicht aufgemacht. Wir nehmen uns Zeit für die Leute, setzen auf Qualität“, sagt Jan Döring. Und die wollten nicht nur einfache Braten, sondern Kurzgebratenes, Fisch und etwas Besonderes. Ein Trend ist auch, dass verstärkt nach der mediterranen Küche nachgefragt wird. Für die richtige Würze sorgt seine Frau. Sie pflegt mit Leidenschaft einen großen Blüten- und Kräutergarten. Und ist auch berühmt für ihre Eigenkreationen von Fleischfüllungen, Krusten, Süßspeisen. „Wir wollen etwas anbieten, was andere nicht haben“, sagt sie. Und weil die kleine Firma so großen Wert auf frische Produkte legt, bezieht sie diese auch aus der Region.

Seit einiger Zeit bieten die Dörings auch Grillen vor Ort an. Barbecue und Live – Cooking wird das genannt. Das wird vor allem von Vereinen, Privatpersonen und bei Sommerfesten von Firmen gut genutzt. Dann kommt freilich keine Bratwurst auf den Grill, das kann schließlich jeder, sondern beispielsweise Wild. „Die Leute wollen nicht nur essen, sie wollen was erleben, uns agieren sehen“, sagt Jan Döring.

Die Dörings liefern ausschließlich außer Haus. Viele Kunden feiern zu Hause, aber viele mieten auch Gemeinderäume an. In 60 Räumlichkeiten im Elbland sind die Dörings unterwegs, das Gebiet reicht bis Nossen, Riesa und Dresden.

Trotz der vielen Arbeit gönnen sich die Dörings auch Pausen. Der freie Mittwoch gehört dazu, aber auch der Urlaub mit der 15-jährigen Tochter. Allerdings immer nur für eine Woche. „Zwei Wochen Urlaub hintereinander haben wir noch nie gemacht“, sagt Ute Döring. Sie und ihr Mann engagieren sich auch in der Gemeinde. Beide sind bei den Montags-Mädels- und Jungs, einer Sportgruppe, aktiv und hoffen, dass nun endlich der Bau einer Sporthalle in Schieritz beginnt, nachdem die Zehrener ja dreimal Opfer der Elbeflut wurde. Beide arbeiten mit an der Pflege und Verschönerung der Grünanlagen, beispielsweise der Parkplätze und des Radweges., wo in jedem Jahr ein Osterbrunnen, die Erntekrone und ein Adventskranz aufgestellt werden.

Ein bisschen Zeit bleibt für Hobbys. Ute Döring hat sich gemeinsam mit ihrer Tochter der Imkerei verschrieben. Vor zwei Jahren fing es mit zwei Völkern an, inzwischen sind es schon vier. Und so retten sie auch gleich ein bisschen die Umwelt mit. Jan Döring ist seit seinem zehnten Lebensjahr begeisterter Segler in einem Verein. Die Wettkämpfe sind aber fast immer am Wochenende. „Zweimal im Jahr gönne ich es mir aber, an den Wettkämpfen teilzunehmen“, sagt er.

Hat er es bereut, sich selbstständig gemacht zu haben? Er überlegt einen Moment: „Es gibt schon Tage, an denen ich es bedauere. Es überwiegen aber Freude und Leidenschaft. Der schönste Lohn sind zufriedene Gäste. Seine Frau ergänzt: „Ob wir es heute noch einmal machen würden, weiß ich nicht. Damals waren die Bedingungen andere. Heute machen uns nicht nur die enormen Strompreise zu schaffen.“

