In der Parkschule krabbeln sie noch In der Schliebenschule sind keine lebenden Kakerlaken mehr gesichtet worden. Dennoch hat die Stadt Zittau erste Konsequenzen gezogen.

Symbolbild. © Vinai Dithajohn/dpa

Das große Krabbeln in der neuen Schlieben- und der derzeit in der Burgteichschule beheimateten Parkschule ist fast beendet. In der Schlieben-Oberschule seien keine lebenden Schaben festgestellt worden, „lediglich ein totes Tier wurde am Freitag gefunden“, teilte Benjamin Zips, Referent des Oberbürgermeisters, auf Anfrage mit. „In der Park-Oberschule ist noch ein begrenzter Befall – im Sinne von wenigen Einzelexemplaren – im zweiten Obergeschoss zu konstatieren.“ Trotzdem läuft die Abwehr weiter. In der Schliebenschule „bleiben die Klebefallen weiterhin aufgestellt und werden täglich kontrolliert“, so der OB-Referent. „Aufgrund der Entwicklungszyklen bleibt nun abzuwarten, ob diese Maßnahmen zum dauerhaften Erfolg geführt haben.“ In der Parkschule sollen die Kakerlaken im September mit einem sogenannten Gelverfahren weiter reduziert werden. Dabei wird in die Nähe der Nester und Laufwege ein tödliches Gel aufgetragen, dass die Tiere fressen. Weil Kakerlaken kranke und tote Artgenossen ebenfalls fressen, vervielfacht sich die Wirkung. „Über den kontinuierlichen Einsatz von Klebefallen erfolgt eine ständige Kontrolle“, so Zips.

Unabhängig davon prüft die Stadtverwaltung als Eigentümer und Betreiber der Schulen Konsequenzen aus dem Vorfall. Generell untersagt hat sie bereits die weitere Verfütterung von Schaben. Abgesehen davon werden in der Schliebenschule laut Zips nun auch keine Reptilien mehr gehalten werden. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage nach den Verursachern und den durch die Bekämpfung aufgelaufenen Kosten. „Konkrete Entscheidungen werden sodann in anschließender Bewertung der Gesamtsituation getroffen“, so Zips.

Die für die Lehrer zuständige Bildungsagentur sieht keinen Grund, sich einzuschalten. „Wir sind zur Problematik durch die Stadt sowie auch durch beide Schulen informiert“, teilte Sprecherin Angela Ruscher mit. „Ein Reagieren unsererseits ist zuständigkeitshalber nicht erforderlich.“

Ende der Schulferien waren die Kakerlaken erstmals gesichtet worden. Dabei handelt es sich laut OB Thomas Zenker (Zkm) um Futterschaben, die in der Burgteichschule zum Füttern von dort gehaltenen Reptilien gezüchtet wurden. Sie sind offensichtlich beim Umzug in die Schliebenschule entwichen und haben sich in beiden Schulen breitgemacht. Die Schule wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern.

