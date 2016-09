In der Oberschule wird es eng Auf dem neuen Sportareal haben die Schüler jetzt genügend Platz. Im Gebäude reichen die Zimmer aber kaum noch.

Alles in Ordnung. Christian Voigt, Sachbearbeiter in der Bauverwaltung Waldheim, sieht sich die Ballfangnetze am neuen Schulsportplatz an. © Dietmar Thomas

Das eine Projekt – Bau des Sportplatzes – ist (fast) abgeschlossen, da hat Jürgen Köber, Leiter der Oberschule Waldheim, schon das nächste ins Auge gefasst. Der Schulleiter hätte gern einen Anbau, um für die steigenden Schülerzahlen gewappnet zu sein.

Bei einem Rundgang haben die Mitglieder des Technischen Ausschusses zunächst den neuen Schulsportplatz besichtigt. Dieter Voigtländer vom Bauplanungsbüro Voigtländer Waldheim erläuterte den Baufortschritt zunächst direkt am Objekt und dann noch einmal mittels einer Präsentation an einer interaktiven Tafel. Auf einer der Zeichnungen ist ein Anbau zu sehen. Der hat nichts mit dem Bau des Sportplatzes zu tun, um den es bei diesem Termin eigentlich geht. „Wir haben den Platz zwischen den Gebäuden A und B bewusst freigelassen, um Möglichkeiten zur Erweiterung der Schule offenzuhalten“, sagte Dieter Voigtländer.

Schulleiter Jürgen Köber begründet die Notwendigkeit eines solchen Anbaus. „Wir haben derzeit 17 Klassen und dafür auch 17 Räume“, so Köber. Hinzu kommen aber zusätzliche Klassen wie zum Beispiel für Deutsch als Zweitsprache, von denen es zwei gibt. „Insgesamt fehlen uns fünf Zimmer. Das ist ein Zustand, der kurze, aber nicht längere Zeit auszuhalten ist“, so der Schulleiter. Köber richtete die Bitte an die Ausschussmitglieder, einen solchen Anbau ernsthaft in Erwägung zu ziehen und nach Möglichkeit auch zeitnah umzusetzen. „Es kommen jetzt wieder geburtenstärkere Jahrgänge. Wenn wir nicht reagieren, wird es eng“, so Köber.

Noch ist die Errichtung eines Anbaus Zukunftsmusik, doch Jürgen Köber setzt auf die gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Stadtverwaltung. Auch der Sportplatz sei zunächst nur eine Idee gewesen und nun fast fertig gestellt. Beim bereits erwähnten Rundgang überzeugten sich die Ausschussmitglieder vom Fortgang der Arbeiten. Die Spielfelder für die Ballsportarten und die Laufbahn sind bereits zur Nutzung freigegeben (DA berichtete). „Hier ist jeden Tag richtig Trubel“, berichtet der Schulleiter. Noch im Bau sind die Weitsprung- und die Kugelstoßanlage. Auch Zäune und Eingangstore müssen noch gebaut werden. „Die Eingänge sollen nach den Wünschen der Schule platziert werden“, verspricht Bauplaner Dieter Voigtländer. Auch der Pausenhof ist noch im Bau. „Ziel ist es, Ende Oktober fertig zu sein“, so Dieter Voigtländer.

Bei der Gestaltung des Außengeländes mussten Abstriche gemacht werden. In der Nähe der Kugelstoßanlage sollte eine Sitzecke eingerichtet werden. Die Kosten dafür fielen aber nach der Ausschreibung deutlich höher aus als erwartet. Die Sitzecke wird nun erst einmal eingespart. Dieter Voigtländer richtete Kritik an die Industrie. „Viele Hersteller geben ihre Preise erst nach Auftragsauslösung heraus. Deshalb sind oft Nachträge erforderlich“, so Voigtländer.

Bei der Sitzung des Technischen Ausschusses wurden zudem einige Beschlüsse gefasst. So vergaben die Stadträte Ingenieurleistungen für die energetische und brandschutztechnische Sanierung der Grundschule im Wert von insgesamt 570 000 Euro. Gefördert wird dieses Projekt durch das Förderprogramm nach dem Investitionskraftstärkungsgesetz. Derzeit bestehen erhebliche Mängel beim Brandschutz. Insbesondere geht es dabei um die Sicherung der zwei baulichen Rettungswege. Zudem wurden Mängel bei den Installationen im Gebäude und bei der Dämmung sowie Feuchteschäden festgestellt.

Für den fünften Bauabschnitt des Bauhofs Waldheim wurden zwei Nachträge beschlossen. Diese umfassen einen Wert von etwa 13 800 Euro. Die Nachträge wurden mit Mengenmehrungen, Mengenminderungen und dem Einbau einer hydraulisch gebundenen Betontragschicht sowie Schaffung für die Voraussetzungen für die Montage einer Boxenüberdachung begründet.

