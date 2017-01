In der Neustadt hat es sich ausgekocht

Sabine Zestermann (l) und Katharina Schmidt schließen ihr Koch-selbst!-Studio an der Ecke Bautzner/Martin-Luther-Straße. © Archivbild/André Wirsig

Nach knapp vier Jahren schließt das Koch-selbst!-Studio an der Ecke Bautzner/Martin-Luther-Straße seine Türen. Eine Mischung aus wirtschaftlichen Gründen, anstehender Mieterhöhung und Konzentration auf andere Projekte sei der Grund für die Geschäftsaufgabe, teilt Betreiberin Sabine Zestermann auf SZ-Anfrage mit.

„Wir haben ein neues Konzept für Dresden umgesetzt, und es ist generell nicht schlecht gelaufen“, sagt sie. Bei Koch selbst! konnten Kunden sich im Laden Rezepte aussuchen, die dafür bereits portionierten Zutaten kaufen und mit einer einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitung zu Hause kochen. Das ist ein Trend der deutschlandweit gut ankommt. Allerdings sei die Konkurrenz durch Online-Unternehmen sehr hoch gewesen. Auch Koch selbst! gibt es zunächst nur online. Dort können dann Kochtüten zum Verschenken bestellt werden. Und das Team arbeitet an weiteren Ideen wie Dinnerpartys oder Kochpaketen für Kinder. Dass irgendwann wieder ein Laden eröffnet wird, sei nicht ausgeschlossen – dann am liebsten wieder in der Neustadt. Dort wird nun zunächst bis zum 14. Januar alles verkauft, inklusive Inventar. (SZ/sag)

