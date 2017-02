In der Kurve ausgebremst? Auf dem Weg nach Ruppendorf soll ein Klingenberger zu Bremsmanövern genötigt worden sein. Das Gericht hat Zweifel.

Auf der Straße von Paulshain nach Ruppendorf soll ein Audifahrer aus Dippoldiswalde einen hinter ihm fahrenden Klingenberger Opelfahrer zweimal binnen weniger Sekunden zu brenzligen Bremsmanövern genötigt haben. Die Vorfälle vom vorigen Juni hatten nun ein Nachspiel vor Gericht. © Egbert Kamprath

Wie groß war der Abstand? Trennten die beiden Autos fünf, zehn oder sogar mehr als 50 Meter? Die Antwort auf diese Frage fiel vor Kurzem bei zwei Autofahrern am Amtsgericht Dippoldiswalde ganz unterschiedlich aus. Dort wurde einem 30-jährigen Deutschen aus Dippoldiswalde Nötigung zur Last gelegt.

Dem Audifahrer wurde vorgeworfen, einen hinter ihm fahrenden Klingenberger zu zwei Bremsmanövern genötigt zu haben – bei angeblichen Geschwindigkeiten von 90 Kilometern pro Stunde. Die Vorfälle sollen sich am 1. Juni vorigen Jahres auf der Straße zwischen den Klingenberger Ortsteilen Paulshain und Ruppendorf ereignet haben. Zur Kollision kam es nicht, verletzt wurde auch niemand. Doch der 54-jährige Opelfahrer war geschockt, stellte den Audifahrer später zur Rede, erstattete Anzeige.

Damals war der Klingenberger gegen 8.30 Uhr mit seiner Tochter im Auto unterwegs gewesen. Der Schwimmunterricht der Schülerin war zuvor ausgefallen, er habe die Zehnjährige von der Talsperre Malter abgeholt. Der Mann fuhr dann mit seinem mehr als 20 Jahre alten Opel Astra auf der rund einen Kilometer langen Straße von Paulshain nach Ruppendorf. Dort wollte er im Landmarkt einkaufen. Doch dann hätte er zweimal notbremsen müssen.

„Der vor mir hat mich grundlos ausgebremst, obwohl ich hinter ihm fuhr. Und er hat dann beschleunigt, als ich zum Überholen ansetzte“, ärgerte sich der 54-Jährige über das Verhalten des – wie er sagte – jungen Audifahrers. Ähnlich sei das Sekunden später kurz hinter der Kurve gewesen – etwa 100 Meter vor Ruppendorf.

Der Angeklagte sieht das anders. Der Produktionshelfer wollte damals auch zum Landmarkt einkaufen fahren. Mit einem Freund hatte sich der Metallbauer zuvor in Dippoldiswalde getroffen. Die beiden fuhren los, jeder in seinem eigenen Auto. Mit 70 bis 80 km/h. Auf der Straße zwischen Paulshain und Ruppendorf sind 100 km/h – und auch überholen erlaubt. Sie hätten an jenem Tag keinen Zeitdruck gehabt. Das bestätigte auch der Kumpel vor Gericht. Er beobachtete die Vorgänge aus einem etwas größeren Abstand. Unnötige oder waghalsige Bremsungen habe er nicht bemerkt.

Die Erinnerungen der zwei Männer unterschieden sich so von jener des Opelfahrers. Vor allem der Angeklagte bestritt die Vorwürfe vehement. „Der hat doch gedrängelt, hielt nicht den Sicherheitsabstand ein und kam dann ins Trudeln“, so der 30-Jährige. „Erst hat er meinen Kumpel überholt, dann wollte er mich überholen, ich habe ihn dabei aber nicht ausgebremst oder so.“ Er hätte vielmehr vom Gas gehen müssen.

Ähnlicher Fall auf der B 173

Das erste Mal drosselte der Audifahrer das Tempo vor der letzten leichten Rechtskurve, so „100, 200 Meter“ vor Ruppendorf und das zweite Mal am Ortseingangsschild. „Was soll ich denn machen?“, fragt der Angeklagte. „Ich bin von 80 auf 50 Stundenkilometer runter, weil da der Ortseingang ist. Vorher, vor der Kurve, hat er mich nicht überholt und ist dann nur knapp hinter mir wieder mit seinem Auto eingeschert.“

Von einer oder gar zwei Vollbremsungen könne überhaupt nicht die Rede sein. „Wenn er bei diesem kurzen Abstand zu mir hätte notbremsen müssen, wäre er mir definitiv hinten reingekracht.“ Ein Gutachten wurde nicht erstellt, aus Kostengründen. Die wären in dem Fall ohne Schäden unverhältnismäßig hoch gewesen.

Staatsanwaltschaft und Gericht hegten indes ebenso Zweifel an den Angaben des Opelfahrers zum Sicherheitsabstand. „Die Wahrheit liegt wohl wie so oft in der Mitte“, sagt der Staatsanwalt mit Verweis auf Schätzungen von Zeugen in ähnlichen Verfahren. Dessen ungeachtet sah er aber keine Nötigung vorliegen. Das lasse sich nicht belegen. Daher komme nur ein Freispruch infrage. Strafrichter Christian Mansch folgte ihm. „Das Gericht ist überzeugt, dass auf dieser eher kurzen Strecke Bremsmanöver stattfanden, jedoch ist es zulässig, wie etwa beim Ortseingang, die Geschwindigkeit abzusenken“, sagt er. Eine Nötigung sei nicht zu erkennen. Das Urteil somit: Freispruch.

Ob dies auch bei einem weiteren ähnlichen Prozess des Richters in diesen Tagen der Fall sein wird, ist noch offen. Hier wird einem 32-Jährigen aus Wilsdruff ebenfalls Nötigung zur Last gelegt. Der deutsche Maschinenbau-Ingenieur soll am Abend des 9. Juni vorigen Jahres auf der Bundesstraße B 173 zwischen Grumbach und Kesselsdorf eine hinter ihm fahrende Frau beim Überholen zur Notbremsung genötigt – und sie dann noch mit einem Stinkefinger beleidigt haben. Der Mann bestreitet die Vorwürfe, er könne sich nicht mal an den Vorfall erinnern. Da die Frau beim Prozessauftakt fehlte, wurde die Verhandlung vertagt.

