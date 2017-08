In der Kuppelhalle regiert der Affenkönig Die Dresdner Künstlerin Sylvia Pásztor zeigt in Tharandt Zeichnungen mit seltsamen Kreaturen – von Pferdefisch bis Katzenfuchs.

Die Dresdner Künstlerin Sylvia Pásztor steht in der Kuppelhalle Tharandt neben ihrer Zeichnung „Zoo“, die ein Höhepunkt ihrer Ausstellung ist, die am Sonntag mit einer Finissage endet. © Thomas Morgenroth

Der König der Affen trägt einen weißen Mantel. Ein Pelz könnte es sein, Hermelin vielleicht oder Polarfuchs. Der Monarch ist allerdings nur oben ein Tier, unterhalb seines Kopfes wird er zum Menschen. Er regiert in der Galerie der Kuppelhalle Tharandt ein seltsames Reich, in dem schwebende weiße und schwarze Klaviertasten die Landschaft dominieren. Zu den Untertanen des Affenkönigs gehören ein Katzenfuchs, der eine Glucke streichelt, deren Küken, drei tote Gänse, die auf einem unsichtbaren Marktstand ihre Hälse hängen lassen, ein Schaf sowie ein unheimlich grinsender zweiter Affe, wahrscheinlich der spätere Mörder des Herrschers.

Schöpferin dieser fantastischen Welt ist die Dresdner Künstlerin Sylvia Pásztor, die sich für ihren „Zoo“ von einem Besuch im Berliner Tierpark anregen ließ. Ihre Skizzen von Tieren, Volieren, Zäunen und Gehegen setzte sie mit Tusche und Acrylfarben zu einer großformatigen Collage zusammen. Sylvia Pásztors skurrile Menagerie der entrückten und verrückten Figuren steckt voller Geschichten.

Dabei geht es der 1985 geborenen Dresdnerin in ihren Bildern vor allem um die Form und die Farben, weniger um naturgetreue Abbildungen, wobei der Gegenstand erkennbar bleibt. „Die Transformation der tierischen und menschlichen Lebewesen fasziniert mich“, sagt sie und erfindet mit Rohrfeder, japanischen Tuschpinsel oder Kohle lustvoll seltsame Kreaturen und Mischwesen. „Ich versuche dabei oft, den Blickwinkel des Tieres einzunehmen“, sagt die Künstlerin. Wohl wissend freilich, dass der Mensch bis heute mangels einer verbalen Verständigung nicht wirklich weiß, was ein Tier fühlt.

Wer in dem bewegten Spiel auf dem Papier Details erkennen will, hat es mitunter nicht leicht. Mit ihren Bildtiteln hilft Sylvia Pásztor meistens auch nicht weiter. Einen zwischen Bäumen liegenden Menschen, den eine vergleichsweise riesige Libelle als Landeplatz benutzt, nennt sie „nurgur“ oder eine Szene, in der auf den ersten Blick nur Pferde und Ziegen vorkommen, heißt „Fisch voran“. Andere Bilder heißen „VMarsch“ oder „Deckge“, einem Wortspiel mit Gedeck. Vögel mag sie besonders, sie kommen fast in jedem ihrer Bilder vor, lebendig – oder tot als Ware.

„Das ist dann wohl nicht mehr romantisch“, stellt Sylvia Pásztor fest, die sich künstlerisch auch mit Leichen beschäftigte. Über Monate hinweg zeichnete sie im medizinischen Institut in Dresden Präparate von toten Menschen. „Ich brauche immer die Anschauung“, sagt die Künstlerin, die an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden Malerei und Grafik bei Elke Hopfe und Ralf Kerbach studierte. Bei Kerbach war sie bis vergangenes Jahr Meisterschülerin. Ein halbes Jahr lang studierte sie zudem an der Universität der schönen Künste in Budapest, da wollte sie unbedingt hin, weil ihr Vater aus Ungarn stammt. Ein Stipendium ermöglichte ihr 2015 vier Monate unbeschwertes Arbeiten in Schloss Wiepersdorf in Brandenburg.

Einige ihrer Zeichnungen, allerdings kleinere Formate als in Tharandt, sind derzeit auch in Berlin zu sehen, in einer Gemeinschaftsausstellung, die sie organisiert hat. „Das war ganz neu für mich“, sagt Sylvia Pásztor, und wagt sich in diesen Tagen wieder auf bisher unbekanntes Terrain. Im Dresdner Stadtteil Leuben ist sie bis Freitag an einem Workshop beteiligt, bei dem sie mit Künstlern aus Frankreich, Belgien und Tschechien sowie 35 Kindern Wandbilder auf Mauern und in Durchgängen malt. Vielleicht wird dann auch dort ein Affenkönig regieren. Oder ein Pferdefisch.

Bis 6. August in der Kuppelhalle Tharandt, geöffnet Mittwoch und Donnerstag von 13 bis 18 Uhr; Finissage am 6. August, 18 Uhr, René Seim liest eigene Texte.

zur Startseite