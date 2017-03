In der Knöllchenhauptstadt Bautzen bleibt Spitzenreiter im Kreis. Doch auch Bischofswerdas einzige Politesse ist sehr effektiv.

Der starke Arm des Ordnungsamtes langt zu: In Bautzen haben die Mitarbeiter der Stadt im vergangenen Jahr mehr als 14 000 Knöllchen geschrieben. Das sind mehr als Bischofswerda, Radeberg, Kamenz und Hoyerswerda zusammengenommen. © dpa

Eine Viertelmillion Euro – so viel Geld hat Bautzen im vergangenen Jahr von Falschparkern kassiert. In keiner anderen Stadt im Landkreis werden Parkvergehen so konsequent geahndet. Bautzen ist und bleibt der Knöllchenmeister. Zwar werden auch in Bischofswerda, Radeberg, Kamenz und Hoyerswerda fleißig Knöllchen geschrieben. Doch auch zusammen addiert reichen die Einnahmen dort nicht an jenen Batzen heran, den Falschparker insgesamt an die Bautzener Stadtkasse überwiesen.

Im Vergleich zu 2015 haben die Einnahmen in Bautzen sogar noch zugelegt. Damals bezifferte die Verwaltung die Einnahmen noch auf 227 000 Euro – 30 000 Euro weniger als 2016. Nur zum Vergleich: Die Differenz entspricht den Gesamteinnahmen von Bischofswerda oder Kamenz.

Ungeheuer effektiv

Die Bautzener Mitarbeiter vom Ordnungsamt sind aber nicht einfach nur sehr fleißig, sondern zugleich ungeheuer effektiv. Statistisch betrachtet bringt es jeder der insgesamt acht Mitarbeiter rechnerisch auf 31 000 Euro. Eine Quote, die so in keiner der anderen Städte erreicht wird. Und: Die Anzahl der Verwarnungen hätte noch höher liegen können. Weil krankheitsbedingt nicht immer alle Mitarbeiter zum Einsatz kamen, lag die Summe erneut niedriger als 2014. Damals klingelten etwas über 300 000 Euro in der Stadtschatulle.

Anders als in Bautzen sanken hingegen die Einnahmen in Bischofswerda – und das deutlich. Die lagen 2015 noch beinah doppelt so hoch. Dort wurde zuvor aber auch eine Stelle gestrichen, aktuell ist in der Stadt nur eine Mitarbeiterin unterwegs. In Radeberg, Kamenz und Hoyerswerda hat sich hingegen beim Personal nichts bewegt. Dort sind die Mitarbeiter jedoch zumeist auch noch für andere Dinge zuständig, kümmern sich wie etwa in Kamenz mit ums Fundbüro oder in Radeberg um die Einhaltung städtischer Satzungen.

In Radeberg blieb zuletzt offenbar viel Zeit, um Falschparker ins Visier zu nehmen. Dort lag das Plus gegenüber 2015 bei 12 000 Euro – ein Anstieg von fast 50 Prozent. In Kamenz kletterte die Summe leicht, in Hoyerswerda ist ein klarer Rückgang von etwa 10 000 Euro zu verzeichnen.

In den Stadtzentren verteilt

Was alle fünf Städte gemein haben: Die meisten Knöllchen werden jeweils im Stadtzentrum verteilt – also dort, wo viele Fahrer nach Parkplätzen suchen und die Auswahl somit auch am kleinsten ist. In Radeberg, Kamenz, Hoyerswerda und Bischofswerda sind das tatsächlich die Bereiche am und um die Marktplätze. In Bautzen verweisen die Verantwortlichen vor allem auf die Geschäftsstraßen. Entsprechend oft sind die Mitarbeiter der einzelnen Verwaltungen in diesen Bereichen auch auf Patrouille. Probleme mit Falschparkern gibt es nach Angaben aus den Rathäusern aber auf Behindertenparkplätzen, auf Gehwegen und Feuerwehrzufahrten.

Mit der Zahlungsmoral zeigen sich die Ordnungsämter in den Städten unterdessen recht zufrieden. In den meisten Fällen würden die fälligen Strafen anstandslos überwiesen, heißt es. Verweigern Betroffene partout die Zahlung, leiten die Städte die Angelegenheit an die Staatsanwaltschaften weiter. In Bischofswerda, Radeberg, Kamenz und Hoyerswerda lassen sich die Fälle zumeist jeweils an einer Hand abzählen. In Bautzen gipfeln allerdings jedes Jahr rund 20 Fälle in Gerichtsverfahren.

