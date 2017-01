Gut zu wissen In der Kita Waldspatzen wird es eng Ab März steigt die Zahl der zu betreuenden Kinder. Die Gemeinde muss schnell eine Lösung finden.

Bürgermeister Immo Barkawitz hat einen Plan, wie in der Kita Waldspatzen mehr Kinder betreut werden können. Den hat er mit den Mitgliedern des technischen Ausschusses besprochen. Zu ihnen gehört Berndt Lange. Gleich neben einem der bisherigen Sanitärräume könnte einer für die dritte Gruppe entstehen. © Dietmar Thomas

Von Oktober bis Dezember sind die Anmeldungen in der Kita „Waldspatzen“ rasant gestiegen. Ab März sind mehr als 90 Kinder zu betreuen. Die Zschaitzer Kindereinrichtung „Waldspatzen“ hat bisher eine Betriebserlaubnis für 88 Kinder. Deshalb wird nach einer Lösung gesucht. Benötigt wird ein dritter Gruppenraum inklusive Waschraum und Platz für die Garderobe.

„Es geht nicht darum, die Kinder kurzfristig unterzubringen. Wir müssen eine langfristige Lösung schaffen, denn die Mädchen und Jungen werden voraussichtlich mehrere Jahre in unserer Einrichtung betreut“, so Immo Barkawitz. In den vergangenen Jahren habe es in der Gemeinde konstant zehn bis zwölf Geburten gegeben. Mit diesen Zahlen konnte die Verwaltung planen. Die Gemeinde ist gesetzlich dazu verpflichtet, die Krippen- und Kindergartenbetreuung abzusichern.

Von Oktober bis Ende des vergangenen Jahres sei das anders gewesen. Mehr Eltern, als bisher geplant, meldeten ihre Kinder für die Betreuung an. Immo Barkawitz führt das auf die Umzüge und Zuzüge zurück. Entgegen dem Trend habe die Gemeinde Zschaitz-Ottewig eine konstante Einwohnerzahl von rund 1 300. „Und es gibt noch einige schwangere Frauen in der Gemeinde“, sagte Immo Barkawitz. „Wir haben ab März schon eine zusätzliche Erzieherin eingestellt, damit der sogenannte Betreuungsschlüssel eingehalten werden kann“, so Barkawitz.

Bisher sind es nur Pläne, die es gibt. Diese müssen noch mit den Ämtern abgestimmt und von diesen genehmigt werden, die die Betriebserlaubnis erteilen. „Auch die Kosten sind auszuloten“, so Barkawitz. Denn es könnte sein, dass die Gemeinde die Umbaumaßnahmen aus der eigenen Haushaltskasse bezahlen muss. „Wir werden uns um Fördergeld bemühen. Doch die Aussichten dafür sind eher schlecht“, sagte Barkawitz. Um die Kosten so gering wie möglich zu halten, setzt der Bürgermeister beim Fliesen und den Malerarbeiten auf den Hausmeister der Einrichtung.

Ein Planer hat zwei Entwürfe vorgelegt, die der Bürgermeister den Mitgliedern des technischen Ausschusses vorstellte – einer davon wird bevorzugt. Dabei soll der bisher leerstehende Raum zwischen den bereits vorhandenen Gruppenzimmern genutzt und möbliert werden. Für den Einbau von zwei Toiletten, die Kinder-Waschbecken und das der Erzieherin könnte ein bisheriges Leiterinnenzimmer, das direkt an einen vorhandenen Sanitärraum angrenzt, umgebaut werden. „Die Wasser- und Abwasserleitungen liegen in diesem Bereich bereits an, sodass nicht noch zusätzliche Kosten entstehen“, sagte Immo Barkawitz. Die beiden vorhandenen Garderoben sollen erweitert werden.

Um wie viele Plätze die Kita erweitert werden kann , steht noch nicht genau fest. Das müsse mit den Verantwortlichen besprochen werden, so Barkawitz.

Auch wenn jetzt die Gemeinde recht schnell handeln muss, so freuen sich Bürgermeister und Räte über die gute Auslastung. Trotzdem gebe es noch genügend Eltern in Zschaitz-Ottewig, die ihre Kinder in Einrichtungen anderer Städte und Gemeinden betreuen lassen. Dafür zahlt die Kommune einen finanziellen Ausgleich.

zur Startseite