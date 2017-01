In der Kirche spielt die Musik Passionskonzert, Choraustausch mit Mexiko oder Oratorium zu Luther – das Kirchspiel setzt Maßstäbe für geistliche Konzerte.

Kantorin Anne Wagner zeigt den neuen Flyer für die diesjährige Musik im Kirchenspiel Großenhainer Land. © Anne Hübschmann

Seit November ist Anne Wagner Krankheitsvertreterin für Kantorin Stefanie Hendel. Die 27-Jährige aus Naila bei Hof hat mit Hendel studiert und ist Patentante des Sohnes der jungen Großenhainer Kantorin. So kam Anne Wagner auf die hiesige Stelle und als studierte Kirchenmusikerin zur Leitung der Großenhainer Kirchenchöre. „Ich bin sehr freundlich aufgenommen worden, die Sänger machen alles mit – das ist nicht selbstverständlich“, lobt Anne Wagner. Auch über die große Vielfalt der hiesigen Ensembles ist sie erfreut. Vorerst bis Ostern läuft ihr Vertrag. Derzeit studiert Anne Wagner mit der Kantorei, dem Vokalkreis und Studenten der Musikhochschule Leipzig das Passionskonzert für Karfreitag ein – drei Kantaten von Bach, Reger und Buxtehude. Auch Anne Wagners Schwester spielt mit – als Cellistin unter den Leipziger Musikstudenten.

Nach diesem ersten großen Höhepunkt des diesjährigen Kirchenmusikprogramms, das druckfrisch vorliegt, folgt nach einigen weiteren Konzerten ein ganz besonderes Angebot. Der Großenhainer Jugendchor unter Stefan Jänke fliegt in den Winterferien zum Chor einer Musikschule in Mexiko. Im August gibt es den Gegenbesuch in Deutschland und ein Abschlusskonzert dieses Austausches am 8. August um 19 Uhr in der Marienkirche. „La Musica que nos une – Musik, die uns verbindet“, soll dann zu hören sein.

Nach 2012 wieder Luther-Oratorium

An Reformator Martin Luther will die Großenhainer Kirchenmusik im 500. Reformationsjahr freilich auch nicht vorbeigehen. Für den 31. Oktober, den Reformationstag, wird das Oratorium „Luther“ von Andreas Hantke von der Kantorei und dem Vokalkreis mit dem Ensemble Kammerklang aus Leipzig einstudiert. „Das ist der Großenhainer Beitrag zum Jubiläumsjahr“, sagt Anne Wagner. Allerdings hatte die hiesige Kantorei das Werk 2012 schon mal aufgeführt.

Die Seußlitzer Musiklese fand voriges Jahr erstmalig in der Schlosskirche Seußlitz statt. Auch diesmal ist wieder der Eintritt dazu frei, eine Kollekte erbeten. Von April bis September werden geistliche Texte und Musik geboten. Die Idee stammt von Pfarrer Sebastian Zehme aus Lenz. Dabei ist die in der Region gut bekannte Musikpädagogin und Flötistin Bettina Alms. Auch der Posaunenchor der Marienkirche unter Jörg Withulz mit KMD i.R. Joachim Jänke an der Orgel macht mit.

Schon im Vorjahr hatte ein Musikausschuss des Kirchspiels nicht nur die Marienkirche, sondern eben auch Seußlitz, Wantewitz und Lenz in den Fokus genommen. Ein Sommerkonzert am 17. Juni des Wantewitzer Kirchenchores in Lenz und ein Orgelkonzert am 20. Mai in Skassa sind nun dieses Jahr zu erwarten. Drei Konzerte gibt es in der Kirche Wantewitz, darunter ein ganz besonderes am 24. Juni: Slixs, ein bekanntes deutsches A-cappella-Sextett aus Berlin, Dresden, Leipzig und Halle, kommt in die St-Urban-Kirche . „Das wird was ganz Modernes – ein Höhepunkt für die Region“, weiß Kantorin Anne Wagner.

Ein Angebot fehlt allerdings auf dem Flyer „Musik 2017“. Der Männerchor Großenhain-Reinersdorf wird wieder am dritten Advent sein Publikum erfreuen.

