In der Kältekammer Deutschlands Frau Holle knauserte im Februar mit Schnee. Trotzdem kamen die Ferienkinder auf ihre Kosten.

Im Feuerschein, hier bei der Winterparty am Skihang Geising, konnten sich bei den Minusgraden Besucher aufwärmen.



Diesmal haben wir es geschafft: In Zinnwald-Georgenfeld war im Februar die kälteste Station des Deutschen Wetterdienstes unter 920 Meter Höhe. So hielt sich der Januar-Schnee zur großen Freude der Touristiker bis zum Ende der Winterferien in Sachsen eisern. Selbst im Tiefland blieb der Schnee bis über die Monatsmitte. Zunächst hatte sich noch sibirische Kaltluft über Mitteleuropa breitgemacht. Doch ein Tief rückte in der ersten Februar-Woche an, es wurde wärmer. Aber dem ging recht schnell die Puste aus. So langsam gewann das Hoch wieder die Oberhand. Nun breitete sich eine dicke Hochnebeldecke über dem Osterzgebirge aus. Die Temperaturen sanken wieder, und der Schnee wurde richtig harschig. Während in tieferen Lagen die tiefsten Temperaturen am Morgen des 2. Februar gemessen wurden, rutschte die Temperatur am 9. in Zinnwald in den Keller. -9,2 Grad Celsius wurden gemessen.

Zum Beginn der sächsischen Winterferien lag nun das Hoch direkt über Mitteleuropa. Doch Sonne war leider in den ersten Ferientagen noch Mangelware. Dafür blieb es aber weitgehend trocken. Am 13. Februar riss die Wolkendecke endlich überall auf. Durch die selbst in Zinnwald recht hohen Temperaturen wehte auch ein erster Hauch von Frühling durchs Land. Dem Schnee freilich tat das nicht gut. Weil es in den sternklaren Nächten bitterkalt wurde, gefroren die Tauwasserlachen wieder. Es wurde stellenweise morgens ziemlich glatt. Nach der Monatsmitte drängten dann immer mehr atlantische Tiefausläufer zu uns, die zunächst zwar noch wenig Kraft hatten, aber nun auch feuchtwärmere Luft und einiges an Regen und in höheren Lagen Schneeregen mitbrachten. Überall taute es, sodass der Schneedecke in Dohna schon am 18. und in Bannewitz am 20. der Garaus gemacht wurde. In Zinnwald lag noch genügend Schnee vom Januar. Die Schneeregenniederschläge im Gebirge brachten keinen Zuwachs mehr. Denn das, was der Schnee dazubrachte, taute der Regen schnell wieder weg. Den meisten Niederschlag brachte der 22. Auch der erste Frühjahrssturm zog am 25. über uns hinweg und sorgte für sehr ungemütliches Wetter. Ein kleines Hochdruckintermezzo gab es zum letzten Ferienwochenende, als die Sonne noch einmal den Skifahrern und im Tal den ersten Wanderern einige Freude bereiten wollte. Hier wurden die höchsten Monatstemperaturen im Tiefland erreicht. In Zinnwald allerdings kam die Temperatur nicht über 7,2 Grad Celsius, sodass das Maximum vom 16. nicht übertroffen wurde. Nichtsdestotrotz ging es dem Schnee auch hier kräftig an den Kragen, von den 71 Zentimetern am Monatsanfang waren zum Monatsende noch 20 Zentimeter durchbrochene Schneedecke übrig.

Der Autor ist Vorsitzender des Wettervereins Zinnwald-Georgenfeld.

