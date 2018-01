In der Hufelandstraße parkender Bus: Busfahrer weist Vorwurf der Belästigung zurück

Hoyerswerda. Kaum war gestern der Artikel „Busse dürfen auch an der Hufelandstraße parken“ erschienen, meldete sich der Busfahrer, dessen Bus wie gemeldet eine Bewohnerin des „Grünen Hain“ ärgert, um seine Sicht auf die Dinge zu schildern.

Der Mann berichtete, er stelle sein Fahrzeug – wie von uns dargelegt in Übereinstimmung mit der StVO – seit Jahren in der Parktasche gegenüber dem „Grünen Hain“ ab – und zwar für gut zweieinhalb Stunden am Vormittag, während derer er nämlich Pause hat. Er wohnt geschätzt 200 Meter weiter. Dass der Bus vorige Woche an einem Tag zum Großteil auf dem an die Parktasche grenzenden Rasen stand, da ein Auto den Platz einschränkte, sei durchaus ein Fehler gewesen, so der Kraftfahrer – und das Knöllchen des Ordnungsamtes auch schon bezahlt. Dass sein Bus nun aber so viele störende Abgase produziert wie von der verärgerten Anwohnerin berichtet, weist der Busfahrer zurück. Es sei richtig, dass er beim Vorgängerfahrzeug den Kompressor habe laufen lassen müssen, um die pneumatischen Systeme in Gang zu bringen. Allerdings habe das nie länger als drei Minuten gedauert. Bei dem nun genutzten und gestern von uns gezeigten Bus sei das allerdings gar nicht mehr nötig. Das Modell halte die Luft für die zweieinhalb Stunden Pause nämlich problemlos. Vom Einsteigen bis zum Losfahren brauche er geschätzt vielleicht 30 Sekunden. Zugleich weist er darauf hin, dass stündlich mehrfach die Busse der Stadtlinie die Hufelandstraße entlangfahren und wegen der Gleichrangigkeit der Straßen häufiger anhalten müssten. Er sei sicher, dass hiervon Abgase in Richtung „Grüner Hain“ ziehen. (MK)

