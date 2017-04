In der Hölle des Nordens Das Eintagesrennen von Paris nach Roubaix ist der Radklassiker schlechthin – mit einem Deutschen in der Favoritenrolle.

Vergleichsweise entspannt rollten die Fahrer des BMC Racing Teams am Mittwoch über die Strecke des Klassikers Paris-Roubaix – ernst wird es am Sonntag. © dpa

Es klingt wie blanker Hohn: „Bonne route!“ Mit dem Wunsch, „gute Fahrt“, werden am Sonntag in Compiegne wieder um die zweihundert Radprofis in die sogenannte Hölle des Nordens geschickt. „Un dimanche d’enfer“, titelte mal die französische Sportzeitung L’Equipe – ein Sonntag in der Hölle. Am Sonntag steht er zum 115. Mal an: Paris-Roubaix, dieses anachronistische Spektakel über Kopfsteinpflaster, über die Pavés des nordfranzösischen Kohlereviers. Dieses Monument des Radsports aus dem vorletzten Jahrhundert hat zwei Weltkriege und sämtliche Dopingskandale unbeschadet überdauert. Die „Königin der Klassiker“, 1896 geboren, bleibt ein Mythos für die Ewigkeit.

Als großer Favorit neben Doppelweltmeister Peter Sagan gilt John Degenkolb, Zweiter 2014 und Sieger 2015. Im vergangenen Jahr fehlte er wegen eines schweren Unfalls im spanischen Trainingslager. Der Triumph vor zwei Jahren war ein historischer, ein deutscher Jahrhundertsieg. Denn den ersten Kopfstein-Klassiker hatte 1896 der Münchner Josef Fischer gewonnen und über ein ganzes Jahrhundert hinaus keinen deutschen Nachfolger gefunden. Bis Degenkolb mit enormer Kraft, mutiger Entschlossenheit und taktischer Schläue die staubige Rüttelfahrt souverän für sich entschied – und danach gestand: „Ich habe immer davon geträumt, einmal dieses Rennen zu gewinnen.“

Der gebürtige Thüringer aus Oberursel weiß, wie man hier gewinnt: „Man darf nicht die Nerven verlieren. Wer etwas erreichen will in Roubaix, darf keine Kräfte verschleudern, muss am Ende noch viele Körner übrig haben und im entscheidenden Moment entschlossen attackieren. Diese Erfahrung habe ich.“ Der 28-jährige Weltklassefahrer sprintete zuletzt bei der Flandern-Rundfahrt als Siebter durchs Ziel. Ein gutes Omen? Auch vor seinem Sieg 2015 hatte Dege beim belgischen Klassiker diesen Rang belegt. Er sagt: „Ich konzentriere mich nur auf mich. Nach Sagan zu schauen, würde mich negativ beeinflussen. Außerdem stehe ich selbst unter Druck wegen der öffentlichen Erwartungshaltung, auch von mir an mich.“

Die Augen der Radsportwelt aber werden auf eine Ikone gerichtet sein: Tom Boonen. In Roubaix beendet der 36 Jahre alte Belgier seine grandiose Karriere. Siege bei der Flandern-Rundfahrt (2005, 2006, 2012) und Paris-Roubaix (2005, 2008, 2009 und 2012) garantieren dem Koloss von 1,92 Metern ewigen Ruhm. Am vergangenen Sonntag verhinderte ein Defekt den glorreichen Abschied vom flämischen Volksfest. Seit 2003 strampelt Boonen für das Team Quick-Step. Dessen Solo-Sieger in Flandern, Philippe Gilbert, macht diesen Sonntag Pause.

Der „letzte Wahnsinn des Radsports“

Ein anderer belgischer König der Klassiker, Johan Museeuw – Sieger in Roubaix 1996, 2000 sowie 2002 – personifiziert wie kein anderer die Dramen und Leiden dieses skurrilen Rad-Abenteuers. L’Equipe schrieb von einem Massaker, als ein Landregen 1998 die Pavés in eine Rutschbahn verwandelte und einen verheerenden Massensturz in der berühmt-berüchtigten Schneise des Forest d’Arenberg verursachte. Dem heute 51 Jahre alten Museeuw wurde damals die linke Kniescheibe zerschmettert. Durch eine Entzündung drohte sogar die Amputation des Beines. Doch zwei Jahre später feierte er auf dem Velodrom von Roubaix sein Comeback mit einer einmalig emotionalen Siegesgeste. Nach einem Solo über die letzten 40 Kilometer riss Museeuw im Ziel nicht die Arme hoch, sondern das linke Bein und deutete mit dem Zeigefinger auf sein linkes Knie.

Der „letzte Wahnsinn des Radsports“, wie der legendäre Chefredakteur der L’Equipe, Jacques Goddet, das Gemetzel auf den Pavés mal nannte, hat seinen Ursprung im vorletzten Jahrhundert, als die schmalen Feld- und Waldwege mit bretonischen Granitsteinen für die Kohlekarren gepflastert wurden. Das erste Rennen hatten zwei Textil-Unternehmer aus Roubaix erfunden, um in Paris bekannt zu werden.

Die fortschreitende Asphaltierung bedrohte die Mutter aller Radsport-Schlachten. Die Organisation Les Amis de Paris-Roubaix führte jahrzehntelang einen verzweifelten Kampf gegen den Teer mit dem Motto: „Sans pavés. Pas de course“ (ohne Steine kein Rennen). Mit Erfolg. Die 55 Kilometer langen Pavés-Passagen stehen seit 2000 unter Denkmalsschutz.

TV-Tipp: Eurosport überträgt das Rennen ab 11 Uhr.

