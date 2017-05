In der Hitze die Nerven behalten Nach einem intensiven Spiel nimmt der FV Gröditz die Punkte aus Bannewitz mit nach Hause.

Die zweite Hälfte war umkämpfter und wurde mit zunehmender Spielzeit immer unsauberer geführt. Sieben Gelbe Karten (davon drei für den FVG), einmal Gelb-Rot und einmal glatt Rot sprechen für sich. © Symbolbild/dpa

Kein leichter Tag für den FV Gröditz: Nach dem Benefizspiel gegen Dynamo Dresden zur Wochenmitte ging es gleich zum Punktspiel beim SV Bannewitz. Und das bei tropischen Temperaturen und erneut nur mit Minimalbesetzung. Trotzdem wurden drei Punkte eingefahren.

Die Heimmannschaft ging in der 29. Minute durch Paul Szuppa in Führung. Er verwertete eine Unstimmigkeit der Gröditzer Innenverteidigung und des Torwarts. In der Folgezeit erspielten sich die Platzherren weitere gute Möglichkeiten zum zweiten Treffer, Gröditz hingegen lauerte auf Kontor. Und dies war nicht die schlechteste Taktik, denn sie ging vier Minuten vor dem Halbzeitpfiff auf. Tim Zeller umkurvte den Torwart und schob aus spitzem Winkel zum Ausgleich ein. Mit dem 1:1 ging es in die Kabinen, und die Spieler hatten die Gelegenheit sich zu erfrischen und ein wenig zu regenerieren.

Die zweite Hälfte war umkämpfter und wurde mit zunehmender Spielzeit immer unsauberer geführt. Sieben Gelbe Karten (davon drei für den FVG), einmal Gelb-Rot und einmal glatt Rot sprechen für sich. Gröditz’ Stürmer Tim Zeller hatte eine regelrechte Treibjagd zu überstehen. Einige Bannewitzer Spieler ließen sich leider von den unsportlichen Äußerungen der heimischen Zuschauer vom Spielfeldrand zu sehr anstecken.

Ein Eigentor von Hildebrandt (72.) entschied letztendlich die Begegnung zu Gunsten des FV Gröditz. Der Besonnenheit der Gäste-Spieler, aber auch des Großteils der Heimmannschaft war es zu verdanken, dass die aufgeheizte Atmosphäre nicht noch weiter eskalierte und die Partie dann doch noch ein sportliches Ende nahm.

Gröditz-Trainer Michael Schuster: „Wieder ein sehr schwieriges Spiel für uns. 33 Grad, beschwerliche Anfahrt und mit 10 Spielern gestartet, dennoch haben wir das maximale aus diesem Spiel herausgeholt. Es gab sicher einige Momente, in denen Bannerwitz nochmals hätte in Führung gehen können. Aber dies haben wir mit Glück und Geschick verhindert. Am Ende ist der Sieg nicht unverdient, da wir unsere Chancen relativ gut genutzt haben.“ (K. Hirschnitz)

