In der Hartharena Strom tanken Eine Ausstellung zeigt Wissenswertes zum Thema Elektromobilität. Wer will, kann sein Wissen dazu testen.

Der Betriebsleiter des Kultur- und Sportbetriebes Günter Roßberg probiert, wie einfach es ist, den Ladestecker in die Ladevorrichtung am Auto zu bringen. © André Braun

Sie ist genauso handlich wie eine Tankpistole, dafür aber etwas schwerer. Problemlos kann der Aufladestecker in die dafür vorgesehene Einrichtung im Elektrofahrzeug geschoben werden.

Wer will, hat die Möglichkeit, das an einem Mini-Auto in der Hartharena ausprobieren. Bis zum 4. November kann die Ausstellung unter dem Motto „Elektromobilität verbindet“ besucht werden. Das ist während der Öffnungszeiten der Hartharena möglich. Es handelt sich um eine Wanderausstellung, initiiert von der Bayer Innovativ GmbH und der Sächsischen Energieagentur Saena GmbH. „Wir wollen zeigen, wie Elektromobilität funktioniert und damit auch eine Hemmschwelle abbauen“, sagte Cathleen Meyer, Projektleiterin Elektromobilität bei Saena. Vergleichbar in der Ausstellung sind auch Materialien, die in Fahrzeugen eingesetzt werden, damit diese leichter werden und damit weitere Strecken fahren können. Während die Ausstellung nur Demonstrationen zeigt, werden schon in Dresden und Leipzig Elektrobusse und in Dresden eine elektrische Kehrmaschine eingesetzt. (DA/je)

