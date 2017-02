„In der besten aller Börsenwelten“ Firmen schütten Dividenden aus wie noch nie, Kurse gehen hoch – dennoch sind private Anleger sehr nervös.

Diese Woche war es so weit: Erstmals seit zwei Jahren überspringt der Deutsche Aktienindex Dax wieder die Marke von 12. 000 Punkten. Damit nähert er sich dem Allzeit-Hoch von 12 374 Punkten vom April 2015. Warum hält die Bergfahrt an?

Kommt der Sprung über die Marke von 12 000 überraschend?

Diese Entwicklung hatte sich in den letzten Tagen angedeutet, nachdem sich der Dax nach und nach der Marke genähert hatte.

Was bedeutet das Erreichen dieser Schwelle?

Für Händler ist es nur eine Zahl. Aber psychologisch kann die Marke eine Rolle spielen, weil sie Anleger locken kann. Vor allem Fondsmanager könnten gezwungen sein, zu kaufen, wenn sie bisher zögerlich waren und die Bergfahrt seit Jahresanfang verpasst haben. Schließlich werden sie an der Performance ihrer Fonds gemessen.

Wo liegen die Gründe für den Kursanstieg?

Viele Beobachter verweisen auf den neuen US-Präsidenten und seine Pläne, Steuern zu senken und Milliarden in die Infrastruktur zu investieren. Das hat die Kurse an der Wall Street in New York auf neue Rekorde getrieben. Das strahlt auf Europa aus. Aber das ist es bei Weitem nicht allein, sagen Börsianer. Auch in Europa geht es trotz neuer Probleme mit Griechenland aufwärts. Die Konjunktur zieht an, die Arbeitslosigkeit sinkt, Löhne und Gehälter steigen, die Gewinne der Unternehmen ebenso. Auch Länder wie Spanien kommen langsam aus dem Tief. Deutschland bleibt mit Abstand das Zugpferd.

Welche Rolle spielen die Bilanzen deutscher Unternehmen?

Eine beträchtliche: Die Gewinne der meisten Dax-Konzerne zeigen nach oben, die Aussichten sind rosig, weil der abgeschwächte Euro die Nachfrage nach deutschen Produkten im Ausland treibt. Die Siemens-Aktie etwa ist so teuer wie nie zuvor. Und die Unternehmer, das zeigt der wichtige Ifo-Geschäftsklimaindex, beurteilen die Lage so gut wie zuletzt im August 2011. Zudem läuft es in den Schwellenländern wieder besser. Im Übrigen punkten hierzulande auch Unternehmen aus der zweiten Reihe, die im M-Dax gelistet sind. Dort läuft es noch besser als im Dax. Der M-Dax verbuchte zuletzt immer neue Rekorde.

Wie sieht es aus mit den Dividenden?

Auch sie treiben die Kurse. Die 30 Dax-Firmen schütten für 2016 rund 31 Milliarden Euro an ihre Aktionäre aus, so viel wie nie zuvor. Bei den 100 größten Firmen sind es sogar 43 Milliarden. Damit werfen viele Aktien eine Rendite von drei Prozent oder noch mehr ab.

Und welche Rolle spielen die Zinsen?

Niedrigzinsen sprechen weiter für solide Aktien. Auf dem Sparbuch gibt es nichts, bei Tagesgeld sind die Zinsen mit im Schnitt 0,17 Prozent mickrig. Volkswirte rechnen allenfalls mit einem verhaltenen Zinsanstieg. Von der Europäischen Zentralbank (EZB) sind trotz höherer Inflation bislang keine Signale zu vernehmen, dass sie ihr Billionen schweres Anleihekaufprogramm auslaufen lässt oder den Leitzins von derzeit null wieder anhebt.

Wie verhalten sich Privatanleger zurzeit an der Börse?

Die halten sich zurück. Die Aussichten an der Börse gelten zwar als gut, aber die Luft wird dünner. 2016 ist die ohnehin niedrige Zahl der Aktionäre in Deutschland wieder um 30 000 auf weniger als neun Millionen gesunken, aus Aktienfonds haben sie netto fast zwei Milliarden Euro abgezogen. Die Börsen sind stabil und zeigten eher nach oben, die Anleger dagegen seien nervös, heißt es beim Fondverband BVI. Sie haben etwas verpasst: Seit März 2009 hat der Dax um 200 Prozent zugelegt.

Kurse können steigen, aber auch fallen. Wo liegen die Risiken?

Da blicken auch Börsianer vor allem auf die Politik – auf die USA und den drohenden Protektionismus, der gerade deutsche Unternehmen mit ihrem hohen Exportanteil treffen könnte. Auch die Folgen des Brexit haben sie im Auge. Und die Wahlen in den Niederlanden, in Frankreich, in Deutschland und möglicherweise in Italien. Sollten Rechtspopulisten bei den Urnengängen stark zulegen oder gar gewinnen, würde das auch in der Wirtschaft und an der Börse für Verunsicherungen sorgen.

Wann schafft der Dax ein neues Rekord-Hoch?

Die Mehrzahl der Börsenbeobachter ist zuversichtlich. Man lebe derzeit in der besten aller Börsenwelten, sagt Jochen Stanzl von CMC Markets. Der Dax könnte schon bald den Höchststand vom April 2015 erreichen. Aber es gibt auch warnende Stimmen. In den Kursen stecke mittlerweile zu viel Optimismus. Es könne auch wieder auf weniger als 11 000 nach unten gehen.

