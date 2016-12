In der Aula sind die Wikinger los Angehende Erzieher stellen ein eigenes Theaterstück auf die Beine. Damit bereiten sie den Kleinsten in Bautzen eine besondere Freude.

Als Faxe, Wickie, Ulme und Tjure stehen die Berufsschülerinnen Madlen Thomas, Sarah Böhm, Lydia Krußig und Stefanie Scapan (v. l.) in dieser Woche auf der Bühne.

Oh je! Die kleine Ylvi wurde entführt. Aber die Wikinger wissen sofort, wer hinter dieser Tat steckt: Das kann nur der Schreckliche Sven gewesen sein. Er ist der größte Feind der Wikinger und ihm ist alles zuzutrauen. Darum lässt Halvar seine Mannschaft sofort die Segel setzen, um Ylvi zu befreien. Dabei schleicht sich Wickie, der jüngste Wikinger mit auf das Schiff, um die Männer bei der Befreiung seiner besten Freundin zu unterstützen. Diese Szenen spielen sich in dieser Woche in der Aula des Bautzener Berufsschulzentrums an den Schilleranlagen ab. Dort führen 21 angehende Erzieherinnen und Erzieher der Sorbischen Fachschule für Sozialpädagogik täglich vor rund 280 Kindergarten- und Hortkindern aus Bautzen und der Umgebung das Theaterstück „Wickie und die starken Männer“ auf. Eintritt müssen die Gäste nicht bezahlen, denn das gesamte Projekt wird von Sponsoren finanziert.

Am Bautzener Berufsschulzentrum ist es Tradition, dass jedes Jahr die Fachschüler für Sozialpädagogik im zweiten Ausbildungsjahr im Rahmen des Unterrichts ein Theaterprojekt planen, durchführen und reflektieren. Das Besondere daran ist, dass alles in Eigenregie der jungen Erwachsenen im Alter von 19 bis 33 Jahren auf die Beine gestellt wurde. Betreut wurde die Klasse von den zwei für das Theaterprojekt verantwortlichen Lehrerinnen, Gabriele Richter und Ines Waurick. Sie beobachteten alle Vorgänge aufmerksam und kritisch, gaben aber auch viele Ratschläge.

Seit diesem August arbeitete die Klasse in mehreren Gruppen und mit viel Fleiß und Liebe zum Detail zum Beispiel an den Kostümen, die mit Sorgfalt zugeschnitten und genäht wurden. Auch im Schulhaus erkennt man derzeit an kreativ gestalteten Treppenaufgängen, Vitrinen und einer lebensgroßen Wickie-Figur, was das Thema dieser Woche ist.

Mit Schiff auf der Bühne

Für ein richtiges Theaterstück benötigt man natürlich auch passende Kulissen. So wurde ein sechs Meter langes Wikingerschiff aus Holz entworfen, gebaut und bemalt. Das nimmt fast die ganze Bühne ein und dient als Hauptspielort. Die Grundlage für die Kulissen und Kostüme bildete dabei ein umfangreiches Textbuch mit Regieanweisungen, das von zwei Schülern selbstständig erdacht und geschrieben wurde.

Im November hieß es dann: Üben, üben, üben. „So ein Theaterstück auf die Beine zu stellen, ist schon eine Menge Arbeit. Schon die Einigung auf einen gemeinsamen Titel stellte eine große Herausforderung dar, weil viele Ideen vorgeschlagen wurden. Nach Abwägen der Vor- und Nachteile sowie der Umsetzbarkeit, fiel unsere Wahl letztendlich auf Wickie“, erzählt die 19-jährige Regisseurin Sarah Block.

Obwohl das Theaterstück die jungen Erwachsenen viel Kraft und Nerven gekostet hat, lohnte sich der Aufwand. Und zwar nicht nur für die kleinen Zuschauer, die bei Wickies Abenteuern mitfiebern dürfen. Für die Fachschüler brachte das Theaterprojekt neue Erfahrungen in Sachen Teamarbeit, bei der Bewältigung kleiner Konflikte und beim gemeinsamen Organisieren und Vorbereiten der Aufführungen. Jeder Einzelne konnte seine Stärken in das Projekt einbringen.

Die Autoren sind Schüler an der Sorbischen Fachschule für Sozialpädagogik. Der Beitrag ist im Rahmen des Theaterprojektes entstanden.

