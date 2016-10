In den Toiletten fehlt der Alarm Kaum ein Gebäude ist so behindertengerecht wie die neue Sporthalle. Trotzdem sind Nachbesserungen gewünscht.

Mitglieder des Behindertenbeirates und Interessierte schauten sich in dieser Woche die Stadtsporthalle unter dem Gesichtspunkt an, wie behinder © André Braun

Sport kommt für Peter Krause derzeit nicht infrage. Vielmehr quält sich der Vize-Präsident des Roßweiner SV mit Rückenproblemen durch den Alltag. Trotzdem nahm er sich als Vorstandsmitglied des Behindertenbeirates für dessen Mitglieder Zeit. Gut zwei Monate nach der Eröffnung der Stadtsporthalle „brannten“ sie darauf, sich die neue Halle anzuschauen.

Einer, der wirklich einmal auf dem Spielfeld anzutreffen sein könnte, ist Thorsten Gruner. Der Roßweiner ist blind und trotzdem sehr sportlich. Zwar betreibt er derzeit aktiv keinen Blindenfußball. Doch er könnte sich vorstellen, in die Halle Freunde einzuladen und mit ihnen zu kicken. Auch gegen Sehende würde er antreten, um ihnen zu demonstrieren, wie Blindenfußball funktioniert. Allerdings kommt es da auch aufs Hören an, wie Gruner erklärte. „Die Halle hier ist für Blinde deshalb gut geeignet, weil der Schall von den Wänden ringsum aufs Spielfeld zurückkommt.“ In anderen Hallen, an denen seitlich schon die Sitztribünen beginnen, ist das weniger günstig für Blinde. „Da müssen wir uns mehr konzentrieren“, sagte Gruner. Er hat sich im Moment dem Kegeln verschrieben. Dazu fährt er nach Freiberg.

Peter Krause erklärte den Mitgliedern, wie sie in Zukunft in die Halle gelangen. Vor allem Gert Hortenbach interessierte, ob die Türen immer offen sind oder ob es eine Rufbereitschaft gibt. Im Rathaus habe er die Erfahrung gemacht, dass die Klingel manchmal überhört wird. Um als Rollstuhlfahrer ins Amt zu kommen, müssen Betroffenen klingeln. „Bei Veranstaltungen mit Zuschauerbetrieb wird der Zugang gewährleistet sein“, sagte Krause.

Hörgeschädigte haben es schwer

Die Halle an sich und auch die sanitären Bedingungen, die behindertengerechten Dusch- und Umkleidemöglichkeiten, fanden Zustimmung bei den Mitgliedern des Beirates. Aber auch einige kritische Fragen musste sich Peter Krause stellen lassen. Friedrich Brixi sprach in diesem Zusammenhang das Alarmierungssystem in Brand- und anderen Notfällen an. Darüber hat sich der Roßweiner mit dem Architekten der Halle unterhalten und von diesem erfahren, dass es in der Halles sowohl optische als auch akustische Warnsignale gibt. „In den Toiletten und Umkleidekabinen jedoch fehlen solche Signalgeber“, so Brixi.

Er konstruierte zur Veranschaulichung den Fall, dass sich Besucher ohne Beeinträchtigungen aus der Halle rasch in Sicherheit bringen können, während ein Hörgeschädigter, der auf Toilette ist, gar nichts vom Alarm mitbekommt. Brixi findet, dass über eine Nachrüstung nachgedacht werden soll. Er habe sich über Funksysteme informiert. Die Kosten sind für sein Empfinden verträglich. René Kaps, der zuständige Bauplaner für den Turnhallen-Neubau, konnte dazu am Donnerstag nichts sagen. Er ist im Urlaub.

Mit ihm will sich Peter Krause über diesen und einen zweiten Punkt noch einmal unterhalten. Der betrifft die Verständigungshilfen für Hörgeschädigte. Kerstin Bauer, eine der Vorsitzenden des Behindertenbeirates und selbst Bauplanerin, kann sich daran erinnern, dass es darum schon in der Planungsphase gegangen ist. In der wurden einige Hinweise der Beiratsmitglieder berücksichtigt, andere aber verworfen.

Trotzdem kam Brixi auf seine damalige Forderung zurück. Anlass für ihn ist die Eröffnungsveranstaltung, bei der einige Besucher die Reden gut, andere aber kaum verstanden haben. „Hätte man hier Ringschleifen eingebaut – ein Draht, ganz einfach unter der Scheuerleiste zu verlegen – hätten Hörgeräteträger in der Halle weniger Probleme“, so Brixi. Sie könnten ihr Gerät auf Telefonbetrieb umstellen. „Davon profitieren nicht nur Ältere. Immer mehr junge Menschen sind schon auf solche Hilfen angewiesen“, sagte der Roßweiner.

Ganz klar keine Veranstaltungshalle

In ihrer Funktion als Stadträte wiesen Peter Krause (Die Linke) und Uwe Hachmann (SPD) den Behindertenbeirat auf den Sinn und Zweck der Halle hin: „Sie ist für den Schulsport gebaut, und zwar als Ersatz für die flutgeschädigte Halle an der Stadtbadstraße“, so Krause. Alle Anforderungen an den Schulsport würden erfüllt. „Vereine können die Halle mitnutzen“, so Hachmann. Dafür müssten oder vielmehr sollten sie mit den modernen Bedingungen zufrieden sein. „Eine Veranstaltungshalle wie die Hartharena ist das hier nicht“, stellte der SPD-Mann klar. Außer den Hörproblemen gab es schon kurz nach der Eröffnung erste Kritiken darüber, dass man auf der Tribüne nicht sehen kann, was sich am darunter liegenden Spielfeldrand abspielt.

