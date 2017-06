In den Straßengraben gerast Ein 23-Jähriger verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er war viel zu schnell unterwegs.

© Symbolbild: dpa

Zu schnell! Ein Toyota-Fahrer (23) rauschte Montagfrüh über die Leisniger Landstraße und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er raste in den rechten Straßengraben, geriet dort ins Schleudern und rutschte auf die Fahrbahn zurück, bis in den Gegenverkehr. Dort stieß er gegen ein Straßenschild und erfasste einen entgegenkommenden Mitsubishi Lancer. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von je 500 Euro, auch ein Leitpfosten und ein Verkehrszeichen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die beiden Fahrer haben Glück gehabt, sie blieben unverletzt. (szo)

