In den Krippen könnte es eng werden Über Anbauten müssen die Stadträte noch nicht sprechen. Aber sie sollten die Zahl der Geburten im Blick behalten.

Die Zahl der Geburten steigt wieder. Das merken nicht nur die Mediziner im Helios-Krankhaus. Dort wurden im Vorjahr erstmals wieder weit über 500 Kinder geboren, bis Ende Mai 2017 waren es 207. Auch in den Kindereinrichtungen ist spürbar, dass sich mehr Eltern für Kinder entscheiden. Wirbelwind-Leiterin Gabriele Marder berichtete unlängst darüber, dass sie demnächst eine Warteliste für Krippenplätze anlegen muss. Und auch die Börtewitzer Kita-Chefin Anke Lippert rechnet damit, dass die Einrichtung bald an ihre Grenzen stößt. Allein in dem kleinen Ort gibt es drei Babys, deren Eltern bald Betreuungsbedarf anmelden könnten.

Neben den Leiterinnen hat vor allem Hauptamtsleiterin Sonja Heier von der Stadt Leisnig die Zahlen im Blick. Anbauten seien im Moment erst einmal kein Thema, sagte sie auf Anfrage des Döbelner Anzeigers. „Wir können den Bedarf im Moment in allen drei Betreuungsformen – also Krippe, Kindergarten und Hort – decken“, so Sonja Heier.

Ab August dieses Jahres kann Leisnig in den acht Einrichtungen in der Stadt selbst und den Ortsteilen insgesamt 139 Krippen-, 281 Kindergarten- und 257 Hortplätze anbieten. Darüber hinaus können 25 Integrativkinder betreut werden. Vor allem im Kindergartenbereich gibt es mehr Plätze, als Kinder in Leisnig gemeldet sind. Das liegt daran, dass auch Eltern aus den Nachbargemeinden Grimma und Mügeln ihre Kinder in Polditz oder Börtewitz betreuen lassen, weil die Einrichtungen auf dem Weg zur Arbeit liegen.

Im Gegenzug nehmen aber auch die Einrichtungen in den Nachbarorten Kinder aus Leisnig auf. „Die ,Fremdkinder‘ sind uns genauso willkommen“, versicherte Sonja Heier. Allerdings stehe die Kommune in der Pflicht, für die Eltern beziehungsweise Kinder im eigenen Gemeindegebiet Plätze vorzuhalten. Sollte es also in den Einrichtungen eng werden, müsste da zuerst geschaut werden. „Die Leiterinnen wissen und berücksichtigen das“, so die Hauptamtsleiterin.

Sie spricht insgesamt von einer schwierigen Logistik. Nicht alle Eltern würden ihre Kinder in die Krippe oder den Kindergarten geben, selbst wenn ein Anspruch darauf besteht. Daher sei der Bedarf auch vorausschauend schwierig zu planen. Hinzu kommt: Selbst wer genau weiß, dass er sein Kind in ein oder zwei Jahren in die Krippe oder den Kindergarten schicken will, kann erst sechs Monate vorher einen Betreuungsvertrag abschließen, der Eltern wie Kommune beziehungsweise dem Träger Planungssicherheit gibt.

Welche Plätze gebraucht werden, rechnen sich Stadt und Landkreis anhand von Geburtenzahlen und Prognosen aus. Im aktuellen Betrachtungszeitraum war von einem Bedarf von 45 Krippenplätzen auszugehen. Tatsächlich haben 74 Eltern ihr Kind angemeldet. „Diese Zahlen und Entwicklungen sollten wir beobachten“, so die Hauptamtsleiterin. Gegebenenfalls müsse die Kommune darauf reagieren – und möglicherweise doch über Kapazitätserweiterungen sprechen. „Gegenwärtig gehen wir noch davon aus, dass wir auch in den nächsten Jahren den Bedarf an Kita-Plätzen decken können, der wieder zurückgeht.“

