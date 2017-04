In den Händen der Schlepper Kriminelle nutzen die Not von Flüchtlingen skrupellos aus. Die EU-Grenzschützer haben aber noch andere Probleme.

Flüchtlinge aus Afrika auf einem überfüllten Boot im Mittelmeer: Schlepper überlassen sie meist kurz nach dem Verlassen des libyschen Seegebiets ihrem Schicksal. Die EU-Grenzschutzbehörde kritisiert, dass sich die Schlepperbanden nach wie vor weitgehend unbehelligt bewegen können. © picture alliance / emilio morena

Sie sind verschwunden – viele von ihnen wohl für immer. Allein in diesem Jahr werden bereits mehr als 1 000 Menschen im Mittelmeer vermisst. Sie gehören zu jenen, die sich trotz der Gefahr für ihr Leben in eines der wackligen Boote setzen – in der Hoffnung, am anderen Ufer ein besseres zu finden. 2016 wurde ein trauriger Rekord aufgestellt. Fast 5 100 Menschen starben oder gelten immer noch als vermisst. 90 Prozent von ihnen wollten nach Italien. Insgesamt kamen dort vergangenes Jahr mehr als 181 000 Hilfesuchende an.

Die Zahl der in Griechenland strandenden Flüchtlinge ist nach der Schließung der Balkanroute Anfang 2016 und dem Abkommen der EU mit der Türkei drastisch gesunken. Gleichzeitig wurde die Überfahrt übers Mittelmeer zur neuen Hauptroute der Verzweifelten. 2015, als mehr Menschen als je zuvor Zuflucht in der EU suchten, machten die Schmuggler ein riesiges Geschäft mit der Not. Die EU-Polizeibehörde Europol geht davon aus, dass diese bis zu sechs Milliarden Euro verdienten.

Gleichzeitig greifen die Schlepper nach Auffassung der EU-Grenz- und Küstenwache Frontex zu immer härteren Methoden, um das Geschäft lukrativ zu halten. Die Behörde sprach gegenüber der SZ von einem „besorgniserregenden Phänomen“. Während die Schleuserbanden noch vor drei Jahren etwa 90 Personen in etwa zehn Meter lange Schlauchboote pferchten, seien es nun bis zu 170 Menschen auf Booten derselben Größe. Noch 2011 fuhren die Boote bis zu den Küsten der italienischen Insel Lampedusa, seit 2016 aber nur bis hinter die Grenze des libyschen Hoheitsgebiets – und schwimmen dann mitten auf dem Meer. Die Schleuser kostet das weniger Benzin für die Motoren.

Frontex wird nicht müde, die die Flucht begünstigenden Faktoren aufzuzählen: Natürlich vertreiben Krieg, Armut und Hunger Menschen aus ihrer Heimat. Doch dass viele einen Weg in die EU suchten, liege vor allem „an der Leichtigkeit, mit der sie Europa erreichen können“, sagte ein Sprecher der Behörde. Während täglich nur noch ein paar Dutzend Flüchtlinge auf den griechischen Inseln stranden, ist ein solches Modell mit der wackligen Einheitsregierung Libyens derzeit undenkbar. Zwar bemüht sich die EU, das Land bei der Ausbildung von Grenzschützern und der Stärkung der Küstenwache zu unterstützen. Doch das Urteil von Frontex fällt vernichtend aus: „Schmuggler können völlig frei und mit absoluter Straffreiheit agieren, ohne zu riskieren, von nationalen Vollzugsbehörden gestört zu werden.“

Anreize für Migranten

Berichte, denen zufolge Frontex Nichtregierungsorganisationen Zusammenarbeit mit den Menschenschmugglern unterstellt haben soll, wies der Behördensprecher zurück. Wohl aber hatte die Grenz- und Küstenwache im vergangenen Jahr angegeben, dass der Anteil der von Nichtregierungsorganisationen ausgeführten Rettungsaktionen im Herbst 2016 sprunghaft gestiegen sei – von etwa zehn Prozent zu Jahresbeginn auf 40 Prozent im Oktober.

Unterschiedlich vorteilhafte Asylgesetze in den Mitgliedsstaaten bestimmten darüber hinaus, wohin die Hilfesuchenden sich durchschlagen wollen. Die Hilfsdienste für Flüchtlinge seien ein zusätzlicher Anreiz, sich überhaupt erst auf den Weg zu machen, moniert Frontex. Ein harter Vorwurf, der im Gegensatz zu einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des Europäischen Rechnungshofs steht. Darin kritisierten die EU-Prüfer die „stark überfüllten“ Hotspots – jene Registrierungszentren, die unter anderem auf mehreren griechischen Inseln und in Italien eröffnet wurden, um den überforderten Behörden unter die Arme zu greifen. Die Aufnahmeeinrichtungen seien „trotz beträchtlicher Unterstützung seitens der EU nicht geeignet“, die Migranten „angemessen in Empfang zu nehmen“.

Gemeint waren beträchtliche Summen, die in Form von Sofort- und humanitären Hilfen in beide Länder geflossen waren. Seit Anfang 2015 habe Athen insgesamt 540 Millionen Euro erhalten, Italien immerhin 63 Millionen bis Ende 2016. Zum Zeitpunkt der Prüfung des Rechnungshofs habe jedoch „kein Bericht über die Verwendung dieser Mittel für die Hotspots“ vorgelegen, stellten die Beamten fest.

