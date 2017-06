In den Graben geschossen Ein Meißner versucht, riskant und rücksichtlos zu überholen. Er kann noch einscheren. Den Schaden hat eine 28-jährige Frau.

Auf dem Feld gelandet durch das rücksichtlose Fahrmanöver ist eine 28-jährige Meißnerin mit ihrem Passat. Dabei wurde das Auto beschädigt und die Frau verletzt. © privat

Die Strecke zwischen Meißen und Riesa kennt der 38-jährige Mann nur zu gut. Schließlich ist er in Riesa geboren und aufgewachsen, wohnt jetzt in Meißen. Normalerweise fährt er auf der Bundesstraße 6, doch die ist im Oktober vorigen Jahres wegen Straßenbauarbeiten zwischen Wölkisch und dem Bahnhof Prausitz voll gesperrt. Also nimmt er die Staatsstraße von Wölkisch Richtung Kobeln. Auch die kennt er gut, weiß, dass sie hügelig und kurvenreich ist. Dennoch wagt der Mann mit seinem Opel Corsa an jenem Oktobermorgen nach einer Bergkuppe einen Überholversuch. Ein Pkw vor ihm hat schon einen Lkw, der mit etwa 60 Kilometern pro Stunde fährt, überholt. Der Meißner hängt sich dran, doch dann sieht er im Gegenverkehr einen Passat. Er und auch die Passat-Fahrerin machen eine Vollbremsung. Während es dem Mann gelingt, gerade noch hinter dem Lkw wieder einzuscheren, hat die Frau keine Chance. Sie schießt mit ihrem Auto in den Straßengraben. Die Frau hatte großes Glück, dass ausgerechnet an der Unfallstelle keine Leitplanken montiert sind und vor allem keine Bäume stehen wie auf der Gegenseite. Sonst wäre der Unfall nicht so glimpflich ausgegangen.

Nun sitzt der 38-Jährige vor dem Amtsgericht Meißen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Er habe grob rücksichtslos versucht zu überholen und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht, wirft ihm die Staatsanwältin vor. Sein Führerschein wurde vorläufig eingezogen. Laut Anklage entstand an dem Passat ein Schaden von 500 Euro. Doch diese Angaben basieren wohl auf Schätzungen der Polizei am Unfallort. Der tatsächliche Schaden ist weitaus größer. Insgesamt fallen Reparatur- und Gutachterkosten von mehr als 4 000 Euro an. Nicht nur der Unterboden des Passats ist beschädigt, auch die Stoßstange und andere Teile, die ersetzt und lackiert werden müssen. Das sagt die Geschädigte der SZ. Sie ist zwar als Zeugin geladen, wird aber von Richterin Ute Wehner gar nicht angehört. Dann hätte die Richterin auch erfahren, dass die 28-Jährige bei dem Unfall verletzt wurde, sich eine Halswirbelverletzung zuzog, eine Halskrause tragen musste und zwei Wochen krankgeschrieben war. In der Anklageschrift ist von den Verletzungen jedenfalls keine Rede. Den materiellen Schaden hat die Versicherung des Angeklagten vollständig bezahlt.

Er habe vor dem Überholen freie Sicht gehabt, sonst hätte er es gar nicht versucht, sagt der Angeklagte. Das Auto im Gegenverkehr habe er da noch nicht gesehen. Gesehen hat es dafür der Lkw-Fahrer. „Schon der erste Pkw hatte es gerade noch geschafft, mich zu überholen. Dass es in dieser Situation noch ein zweites Auto versucht, damit hatte ich nicht gerechnet“, sagt der Mann. Der Angeklagte gibt sich reumütig. Schon an der Unfallstelle hatte er sich bei der Frau entschuldigt. „Ich habe aus der Sache gelernt“, sagt der Mann.

Nach einem Rechtsgespräch zwischen Richterin, Staatsanwältin und Verteidiger hinter geschlossenen Türen stellt die Richterin das Verfahren wegen „geringer Schuld“ gegen eine Geldauflage ein. Der Angeklagte muss lediglich 800 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung bezahlen. Den Führerschein erhält er im Gerichtssaal zurück, und darauf kam es ihm wohl vor allem an. Auf eine Entschädigung dafür, dass ihm der Führerschein vorläufig entzogen wurde, muss er verzichten, das ist Teil des Deals. Das Gericht rückt von dem Vorwurf, der Angeklagte habe grob rücksichtlos gehandelt, ab. Er habe die Situation falsch eingeschätzt, so die Richterin.

