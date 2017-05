In den Graben gefahren Vermutlich führten gesundheitliche Probleme zu dem Unfall auf der B 172 zwischen Pirna-Krietzschwitz und Sonnenstein.

Der Fahrer des verunglückten Renault hatte wahrscheinlich gesundheitliche Probleme. Der Fahrer des verunglückten Renault hatte wahrscheinlich gesundheitliche Probleme.

Das Auto war im Straßengraben weitergefahren und hatte auch Zaunfelder beschädigt.

Offenbar gesundheitliche Probleme führten zu einem Unfall auf der B 172 zwischen Krietzschwitz und Pirna-Sonnenstein. Ein Mann (81) kam am Mittwoch, gegen 12 Uhr, mit einem Renault Megane nach links auf die Gegenfahrbahn. Zum Glück konnte der Autofahrer (77) im Gegenverkehr rechtzeitig bremsen. Danach fuhr der 81-Jährige in den Straßengraben und dort rund 25 Meter weiter. Dabei fuhr er mit seinem Auto fünf Zaunfelder um und kam schließlich zum Stehen.

Kameraden der Feuerwehr der Hauptwache Pirna und aus Copitz sowie Struppen eilten zu Unfallstelle. Ebenso der Rettungsdienst und die Polizei. Die Feuerwehrleute halfen und befreiten den Rentner aus dem Unfallwagen. Er kam in ein Krankenhaus. Die Schäden am Fahrzeug und Zaun wurden auf rund 4 000 Euro geschätzt. Der Renault wurde abgeschleppt. Bis gegen 13.30 Uhr kam es zu Verkehrsbehinderungen, die Polizei leitete den Verkehr abwechselnd an der Unfallstelle vorbei. (mf)

