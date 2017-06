In Bärnsdorf spielt die Musik Das Landgut Mosch öffnet seinen Hof am Freitag erstmals für ein Konzert. Dirk Michaelis macht den Auftakt für große Pläne.

Idyllisches Plätzchen: Im Hof des Landguts von Romy Mosch ist genügend Raum für Kultur. Neben einer Bühne finden bis zu 400 Leute Platz. Der Verein Bärnsdorferleben möchte hier einen bekannten Veranstaltungsort etablieren, der überregionales Publikum anzieht. © Christian Juppe

Rosen ranken sich zum Fachwerk empor. Der alte Steinbrunnen könnte dem Märchen „Dornröschen“ entsprungen sein. Eine schwarze Katze spaziert schnurrend herum. Der sanierte Dreiseithof von Romy Mosch hätte ohne Weiteres das Zeug zum Auftritt in einer Landlust-Ausgabe. Stattdessen oder gerade deshalb feiert er am morgigen Freitagabend Premiere als Freilicht-Konzertstätte.

Dirk Michaelis kommt nach Bärnsdorf. Der einstige Frontmann der DDR-Rockband Karussell sowie Komponist und Interpret der Erfolgsballade „Als ich fortging“ gastiert mit seinem Programm „Solo“ im Hof. Dieser liegt in unmittelbarer Nähe zu Kirche und Teich: An der Promnitz 3. Bis zu 400 Steh- oder 200 Sitzplätze bietet die gepflasterte Fläche.

Romy Mosch wohnt mit ihrer Familie in der früheren Scheune und hat das Spektakel damit direkt vor der eigenen Haustür. Was manch einen nerven würde, freut sie sogar. „Wir fallen nur raus und sind da“, meint die 37-Jährige lachend. Schon als Kaufinteressenten der Immobilie erfuhren sie vom Vorbesitzer, dass der Hof traditionell in den Weihnachtsmarkt einbezogen wird und dass ihm, dem Voreigentümer, die kulturelle Nutzbarkeit durch den Verein Bärnsdorferleben auch weiterhin sehr am Herzen liegt. Das Ehepaar war sofort einverstanden damit. „Mein Mann und ich finden es gut, wenn ein bisschen Action ist“, sagt Romy Mosch. „Bei uns ist immer was los.“

Im April vergangenen Jahres kauften sie das Landgut. Schon wenige Monate später war das erste Sommerkino geplant. Doch das fiel buchstäblich ins Wasser. Nun nehmen sie in diesem Jahr erneut Anlauf, verrät Romy Mosch. Auch die Rambazamba-Show von Alf Mahlo am 12. August um 20 Uhr ist bereits im Kulturkalender des Landguts verankert. Und sogar ein großer Termin für nächstes Jahr steht schon fest: Am 2. September 2018 hat sich Purple Schulz angesagt.

„Ziel ist es, den Hof als Veranstaltungsort im Ort zu etablieren und mit dem kulturellen Angebot ein überregionales Publikum anzusprechen“, sagt Sebastian Kruhl vom Bärnsdorferleben e.V. Der Verein ist Veranstalter all der Konzerte und kümmert sich um die Organisation. Finanzielle Unterstützung kommt von Bärnsdorfer Firmen. Als Grundidee nennt Sebastian Kruhl, über das eigentliche Konzert hinaus ein abendfüllendes Programm auf die Beine zu stellen. „Wir möchten erreichen, dass die Besucher vor und nach dem Konzert das Ambiente genießen können“, sagt er.

Zum Ambiente gehört für die Mitstreiter nicht nur eine große Feuerschale, sondern auch eine etwas andere Verpflegung. Statt der Klassiker Bratwurst und Steak bereitet der Verein kulinarische Spezialitäten zu, die von Mal zu Mal variieren sollen. Wer Dirk Michaelis lauschen kommt, darf reichlich Appetit auf Fladenbrot mit Käsecreme und Pilzpfanne mitbringen.

Mit den Konzerten erweitert der Verein sein ohnehin schon engagiertes Veranstaltungsspektrum, das bisher das Dorffest und den Weihnachtsmarkt als feste Jahreshöhepunkte umfasste. Dabei sollen nun auch die musikalischen Ereignisse dazu dienen, Geld für Projekte im Dorf zu sammeln. Projekte, die nicht durch öffentliche Mittel abgedeckt werden können. Als konkretes Vorhaben hat Sebastian Kruhl den Dorfplatz vor Augen. Auf diesem soll ein begradigter und gepflasterter Veranstaltungsplatz entstehen, der auch mit Medien versorgt ist. Wie schnell dieser Traum Realität wird, hängt ganz von der Besucherresonanz der Konzerte ab.

„Dirk Michaelis kennen viele“, sagt Sebastian Kruhl. Darum macht er den Auftakt. Romy Mosch ist gespannt auf das Konzert. Nach ihren Wunschkünstlern gefragt, muss sie nicht lang überlegen. Roland Kaiser und Matthias Reim, sprudelt es aus ihr heraus, gleich gefolgt von Adel Tawil und Max Giesinger.

Sebastian Kruhl schmunzelt. „Roland Kaiser und Matthias Reim treten jedes Jahr in Dresden, Kamenz oder Riesa auf“, gibt er zu bedenken. Und bei den Managements spiele die Bekanntheit eines Veranstaltungsortes eine große Rolle. Dafür braucht Bärnsdorf nun einfach ein bisschen Zeit. Doch mit Machern und Ideen ist der Radeburger Ortsteil ja bekanntlich reichlich gesegnet.

Für das Konzert von Dirk Michaelis sind noch Restkarten erhältlich. An der Abendkasse kosten diese 32 Euro. Der Einlass beginnt 18 Uhr, das Konzert 20 Uhr. Es gibt sowohl Sitz- als auch Stehplätze.

