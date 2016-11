In Aschenbrödels Kleid schlüpfen

Neue Figuren des Königspaars und eine märchenhafte Dekoration sollen Besucher auch in diesem Jahr in die Ausstellung des Wintermärchens „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ locken. Seit vergangener Woche stehen die Türen von Schloss Moritzburg den Fans des Defa-Märchenfilms offen. An dem Drehort des Films wird die Kulisse gezeigt, außerdem gibt es die Möglichkeit, sich zu verkleiden und etwas über die Hintergründe der Dreharbeiten zu erfahren. Zu den bisherigen fünf Ausstellungen kamen nach Angaben der Veranstalter mehr als 700 000 Besucher.

Zur Schau gibt es bei der SZ eine Aschenbrödel-Prinzessinnen-Box mit Kleid in verschiedenen Größen, Diadem, Film und Hörspiel. Zu haben ist sie für 49 Euro (mit SZ-Card 45,90 Euro) ab sofort in den SZ-Treffpunkten Dresden, Meißen, Riesa und Radebeul. (SZ)

zur Startseite