In Arnsdorf reden die Kinder mit Der Hort hat ein eigenes Parlament gewählt. Die ersten kritischen Punkte haben die kleinen Politiker schon angesprochen.

Nicht nur in der großen deutschen Politik kann es mal hitzig werden! Auch während der Sitzungen des Arnsdorfer Kinderrates wird mal etwas lauter diskutiert. © Thorsten Eckert

Aufgeregtes Geplapper, hitzige Diskussionen, konzentriertes Notieren und ab und zu auch lautes Gelächter: Im Arnsdorfer Hort tagt der Kinderrat. Zur Diskussion stehen in der Sitzung zwar keine politisch, brisanten Themen wie die Autobahnmaut, die Flüchtlingskrise oder die anstehende Bundestagswahl, dennoch besprechen die jungen Parlamentarier Themen, die wichtig sind. Zumindest für die kleinen Arnsdorfer.

Da geht es um die Osterferien und was die Kinder mit ihren Erzieherinnen unternehmen wollen. Zusätzlich planen die Kinder Schilder an ihrem Ruheraum anbringen zu lassen, womit noch einmal deutlich gemacht werden soll, dass essen und trinken in der Oase verboten ist. „Die Kinder sind sehr interessiert und engagiert“, berichtet Erzieherin Daniela Mehnert, die das Projekt Kinderrat gemeinsam mit dem Auszubildenden Sebastian Roch begleitet. Er hatte auch die Idee zu dem Kinderrat. Das Ziel ist sonnenklar: Die Kinder sollen mit eingebunden werden und mit entscheiden dürfen. „Als wir das Projekt in der vierten Klasse vorgestellt haben, haben die Kinder applaudiert“, erinnert sich Daniela Mehnert.

Vertrauensperson ihrer Mitschüler

Der Kinderrat des Hortes besteht aus insgesamt acht Schülern und ist für ein halbes Jahr gewählt. Sie vertreten ihre jeweilige Klasse und sind damit die Vertrauensperson für ihre Mitschüler. Die offizielle Wahl wurde bereits im Januar durchgeführt. „Wir haben richtig kleine Wahllokale aufgebaut, um es so realistisch wie möglich zu gestalten“, berichtet Daniela Mehnert. Seitdem hat der Kinderrat bereits vier Sitzungen abgehalten.

Dabei sitzen die kleinen Parlamentarier gemeinsam zusammen, jeder hat sein Notizbuch vor sich und schreibt fleißig mit. Daniela Mehnert leitet die Sitzung, fragt jeden gewählten Vertreter, ob es Probleme, Wünsche oder Sorgen gibt. Oftmals kommen auch Verhaltensauffälligkeiten zur Sprache, die dann aber die Klassen intern besprechen müssen. Denn der Kinderrat dient vor allem dazu, Themen anzusprechen, die alle Schüler betreffen – egal ob erste oder vierte Klasse.

Daniela Mehnert zeigt sich insgesamt begeistert von dem Projekt. Der neu gewonnene Austausch mit den Kindern würde nicht nur den kleinen Arnsdorfern, sondern auch den Erziehern selbst helfen. Denn natürlich bestimmen die Fachkräfte den Alltag im Hort, dennoch sei es schön, mal ein Feedback von den Kindern zu bekommen und deren Ideen in die Freizeitgestaltungen mit einzubauen.

Und einen weiteren Vorteil bietet das Projekt natürlich auch: Die Kinder sammeln erste Erfahrungen mit der Demokratie, lernen, wie Wahlen funktionieren, treten gemeinsam in den Dialog und übernehmen Verantwortung für ihre Mitschüler, die sie gewählt haben. Und vielleicht sitzt im heutigen Arnsdorfer Kinderrat die erste deutsche Bundespräsidentin. Möglich ist schließlich alles.

