In Alt-Rattwitz startet Dammbau Starkregen und Gewitter haben oft zu Überschwemmungen geführt. Das soll sich ändern.

Gewitter und Starkregen sorgten oft für Überschwemmungen. © dpa

Der erste Hochwasserschutz gegen schlammige Überschwemmungen bei Starkregen soll jetzt in Alt-Rattwitz umgesetzt werden. Das Bauamt der Stadt hat die Firma „SLB Stadt und Landbau Bautzen“ aus Kubschütz mit der Errichtung eines der drei Rückhaltedämme beauftragt. Für rund 15 800 Euro soll die erste, kleinere Verwallung südwestlich der Ortslage aufgeschüttet werden. Sie wird rund 40 Meter lang und maximal einen halben Meter hoch. Zusätzlich erhält die Verwallung eine Sickerpackung, einen Grundablass und einen Notüberlauf. „Wenn die Witterung es zulässt, sollen die Bauarbeiten noch vor Weihnachten abgeschlossen sein“, berichtete Falko Wendler, Leiter des Hoch- und Tiefbauamtes, im jüngsten Bauausschuss. Die Verwallungen nördlich von Alt-Rattwitz soll im nächsten Jahr angepackt werden.

In Alt-Rattwitz hatte Starkregen in der Vergangenheit mehrmals Schlamm in großen Mengen von den Feldern gespült. Es waren Grundstücke betroffen, aber es wurden auch die Läufe des Jordanbachs und der Dorfteich zugeschwemmt. (SZ/ma)

