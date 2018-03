In aller Freundschaft Aus einem schlechten Scherz unter Freunden wird in einer Asylunterkunft bitterer Ernst, als ein Bewohner zum Messer greift.

Mit einem Messer verletzte ein Iraker einen Landsmann an der Hand. © Symbolfoto: Sebastian Schultz

Gröditz. Auf sein Verhältnis zum Geschädigten angesprochen, gibt Hassan A.* eine erstaunliche Antwort: „Ich habe mit ihm kein Problem, er ist wie mein Bruder“, sagt der 35-jährige Iraker über seinen Landsmann Hussein B.*. Seit gut zwei Jahren kennen sich die beiden, sie seien Freunde, sagt A.

Im Januar 2017 wurde diese Freundschaft allerdings auf eine harte Probe gestellt. Mit einem Taschenmesser verletzte Hassan A. den sieben Jahre jüngeren Hussein B. in einer Asylunterkunft in Gröditz so schwer an der Hand, dass er vier Nächte im Krankenhaus verbringen und sich später operieren lassen muss. Auslöser der Tat: jede Menge Alkohol – und ein Scherz auf Hassan A.s Kosten, den dieser überhaupt nicht lustig fand.

In der Tatnacht Ende Januar hat der 36-Jährige einen miesen Tag hinter sich. Der Asylantrag war abgelehnt worden, die Suche nach einem Anwalt in Dresden vorerst erfolglos. Gemeinsam mit einem Freund hat sich Hassan A. im Rewe zehn Flaschen Bier geholt, die ersten sind schon auf dem Weg nach Hause offen. In der Asylwohnung feiern einige Bekannte, die Wodkaflasche steht auf dem Tisch. Unter den Gästen ist auch Hussein B. „Er griff mir dann an die rechte Brust und sagte: ‚Deine Brust ist wie bei Frauen!‘“ Was für Hussein B. damals ein derber Spaß unter Freunden ist, weckt in A. offensichtlich schlimme Erinnerungen. „Ich war 2007 im Irak für 18 Tage in einem Gefängnis der Amerikaner“, erzählt er. Dort sei er misshandelt worden, habe Schläge kassiert, sich vor den Wärtern splitternackt ausziehen müssen; sei auch angefasst worden. Auch deshalb trinkt er damals so viel Alkohol: Bier und Schnaps helfen ihm, die Schlafprobleme und die Angstzustände in den Griff zu bekommen. Mittlerweile ist er wegen seiner Probleme in Behandlung und bekommt Medikamente, wie ein ärztliches Schreiben zeigt.

Die Angst vor der drohenden Abschiebung tut ihr Übriges. „Ich hatte Chaos in meinem Kopf“, sagt Hassan A. Als Hussein B. ein viertes Mal an seine Brust greift, schnappt sich A. das Taschenmesser, das auf dem Tisch liegt – und sticht zu. Erst, als das Opfer aufsteht, um sich die Wunde auszuwaschen, realisiert er offenbar, was er angerichtet hat. Er kümmert sich um B., gibt ihm ein frisches T-Shirt, um die Wunde zu verbinden. Den Notarzt rufen, das will Hussein B. in dem Moment nicht. Erst elf Stunden später sind die Schmerzen an seiner Hand so groß, dass er sich doch ins Riesaer Krankenhaus schaffen lässt. Hassan A. bringt ihm später frische Sachen, Zigaretten und etwas Geld für Essen vorbei.

Vor Gericht landet der Fall am Ende nur, weil Hussein B. Angst hat, auf den Kosten für Arztbesuche und die Operation sitzenzubleiben. Weil A. den geforderten Betrag nicht zahlen kann, stellt B. Strafanzeige – einen Monat nach dem Messerstich. „Ich wollte am Anfang keine Anzeige machen“, beteuert er. Auch an einer Verurteilung des Angeklagten sei ihm nicht gelegen. Er sagt das derart entschuldigend, dass ihn die Staatsanwältin sogar noch darauf hinweist, er müsse kein schlechtes Gewissen haben, nur weil er auch einen Schadensausgleich bekommen möchte.

Gleichzeitig ist genau dieses Verhalten auch Hassan A.s Glück, sagt Richter Alexander Keller am Ende der Verhandlung. Ein Messerstich, nur weil man sich beleidigt fühle – das sei mehr als unverhältnismäßig, mahnt er und erklärt noch einmal ausführlich: Ein Schubser, ein Anschreien, schlimmstenfalls ein Schlag wären verhältnismäßigere Mittel gewesen. „Mit weniger Glück steht am Ende dieses Prozesses eine Freiheitsstrafe“, sagt Keller. Denn hätte Hussein B.s Hand bleibende Schäden erlitten, dann hätte die Anklage auf schwere Körperverletzung gelautet. Darauf steht mindestens eine einjährige Freiheitsstrafe.

Weil er aber nicht vorbestraft, zur Tatzeit alkoholisiert und wohl auch traumatisiert war, und vor allem, weil ihm der Geschädigte verziehen hat, stellt das Schöffengericht das Verfahren ein – gegen eine Auflage: 180 Euro muss Hassan A. an Hussein B. zahlen. Für den Iraker ein glücklicher Ausgang. Seiner Freundschaft zu Hussein B. hat der Messerstich übrigens nicht geschadet, sagen beide einvernehmlich. Mittlerweile teilen sie sich eine Wohnung.

* Namen geändert.

zur Startseite