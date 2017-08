In acht Ortsteilen wird gebuddelt Die Telekom hat die Hauptverbindungen für die Breitband-Infrastruktur bereits an Thiendorf herangeführt.

Der Ausbau der Breitbandversorgung für die nördlichen Ortsteile von Thiendorf ist in vollem Gange. Die Telekom Deutschland hat mit den Tiefbau- und Verlegearbeiten verschiedene Firmen beauftragt, die derzeit in den Dörfern Lötzschen, Lüttichau, Lüttichau-Anbau, Naundorf, Ponickau, Sacka, Stölpchen, Thiendorf und Welxande zugange sind. Rund 40 Kilometer Glasfaserkabel und 18 Verteiler sollen hier bis Juni 2018 für höhere Übertragungsgeschwindigkeiten sorgen. Die Glasfaserverbindungen folgen im Wesentlichen der bisherigen Struktur der Ortsnetze – sie werden aus Ortrand, Schönfeld und Tauscha an die Siedlungen herangeführt. Dadurch kann das maximale Tempo beim Herunterladen auf bis zu 50 Megabit pro Sekunde gesteigert werden. Einige gewerbliche Anschlüsse – speziell im Thiendorfer Gewerbegebiet – werden sogar mit Glasfaser direkt angeschlossen und können mehrere Hundert Megabit leisten. Insgesamt profitieren vom Breitbandausbau in der Gemeinde fast 1100 Haushalte und Betriebe.

Die Hauptkabelstrecken zu den einzelnen Ortschaften wurden von der Telekom mittlerweile fertiggestellt. Nun geht es darum, die Kabel innerhalb der Dörfer zu den einzelnen Abschlusspunkten zu bringen. Dazu werden fast überall noch einmal Tiefbauarbeiten notwendig sein. Auch etliche Verteilergehäuse müssen noch aufgestellt werden. Von den zentralen Verteilerkästen führen aus Kostengründen nach wie vor Kupferkabel zu den einzelnen Abnehmern, die über das sogenannte Vectoring auf die gewünschte Übertragungsgeschwindigkeit ertüchtigt werden. Diese später einmal durch Glasfaser zu ersetzen, sieht die Telekom als Zukunftsaufgabe an.

Die für das schnelle Internet verwendeten Glasfaserkabel haben einen Durchmesser von sechs Millimetern und werden mit Druckluft in Kunststoffröhrchen eingeblasen. Zunächst wird ein sogenannter Molch durch das Röhrchen geschoben. Das Schaumstoffteil soll die Innenwand schmieren und dadurch einen reibungsarmen Durchgang gewährleisten. Das Kabel wandert dann mit vier Bar Druck und einem mechanischen Vortrieb in einer Geschwindigkeit von 100 Metern pro Minute in das Leerrohr. Fünf bis sieben solcher Röhrchen reichen aus, um das Netz so leistungsstark zu machen, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind. Auch das Streamen von Musik und Videos oder das Speichern in der Cloud werden bequemer. Sind die Verhältnisse ideal, können Glasfaserkabel auf einer Strecke von bis zu drei Kilometern am Stück eingeblasen werden. Starke Steigungen in den Trassen und enge Schleifen im Leerrohr mindern die Streckenlänge. Auch fehlerhaft verlegte Leerrohre oder Beschädigungen, die durch Bauarbeiten in der Straße verursacht sein können, erschweren das Einblasen und verkürzen die Strecke. In Thiendorf beschränkt man sich deshalb auf Abschnitte von etwa einem Kilometer.

Die Telekom Deutschland hatte im vorigen Jahr nach einer Ausschreibung von der Gemeinde Thiendorf den Auftrag für den Internet-Ausbau erhalten. Wenig später begannen die Planungen für die Versorgung der acht Ortsteile. Thiendorf ist eine der ersten Landgemeinden in der Region, die die neuen, großzügigeren Fördermöglichkeiten zum Internet-Ausbau genutzt haben.

Das Projekt wird vom Freistaat mit einer halben Million Euro bezuschusst – die Gemeinde steuert 170 000 Euro bei. Entscheidend für die Förderung war die sogenannte Wirtschaftlichkeitslücke, die zwischen den Investitionskosten und den zu erwarten Erträgen klafft. In ländlichen Gegenden gibt es weite Kabelwege, die zu Ortschaften mit nur wenigen Einwohnern führen. Das rechnet sich für private Kommunikationsunternehmen oft nicht, weshalb in solchen Fällen der Staat finanziell einspringt. Da der Breitbandausbau in Thiendorf bisher reibungslos verläuft, werden die Arbeiten möglicherweise sogar früher als geplant abgeschlossen. Die Telekom will sich mit den potenziellen Nutzern etwa zwei Monate vor dem Bauende zwecks Vertragsangebot in Verbindung setzen.

