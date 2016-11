In 39 Tagen um die Welt Familie Weber aus Schönbach bereiste viele Länder. An ihrer größten Tour lassen sie jetzt andere teilhaben.

Christa und Wolfgang Weber aus Schönbach waren schon fast auf der ganzen Welt. Florida, Kanada, Australien oder der Oman gehörten zu ihren Reisezielen. Als besonderen Höhepunkt haben sie innerhalb weniger Wochen einmal die Welt umrundet. © Rafael Sampedro

Viele bunte Flaggen erinnern Christa und Wolfgang Weber an ihre großen Reisen. Das Ehepaar aus Schönbach war schon immer abenteuerlustig, bereiste viele Ecken der Welt. Die Erinnerungen an ihre größte Reise wollen sie nun in einem Vortrag mit Fotos, Videos und Erzählungen präsentieren. Der Reisebericht findet am heutigen Freitag in der Neusalza-Spremberger Stadtbibliothek im Rathaus statt. Der Titel: „In 39 Tagen um die Welt“, macht deutlich wie groß das Abenteuer war. Denn tatsächlich haben es die Schönbacher geschafft, in nur einem reichlichen Monat fast den ganzen Globus zu bereisen.

2006 ging es für das Paar auf große Tour, im Januar und Februar – einer Jahreszeit, in der auf der Südhalbkugel Hochsommer ist. Von München, wo beide seinerzeit arbeiteten, ging es nach London und von dort weiter nach Johannesburg. Kapstadt und der Krüger Nationalpark durften auf dem südafrikanischen Teil der Reise nicht fehlen. Wieder zurück in Johannesburg flog das reise- und unternehmungslustige Paar weiter nach Australien. Nächste Station war dort Sydney. Von der australischen Metropole aus erkundeten Webers die touristischen Attraktionen des Kontinents, wie Ayers Rock, Alice Springs und den Nationalpark von Flinders Range.

Webers Tour war keine Reise, auf der lediglich die Flughafenstädte besucht wurden. Mit Leihwagen oder Buschcamper ging es weit ins Land hinein. „Wir fuhren durchs Outback über Waschbrett-Pisten oder Sand- und Schotterstraßen, auf denen uns oft tagelang nur zwei oder drei Autos begegneten“, erzählt Wolfgang Weber. „Passieren durfte da nicht viel. Und ausreichend Benzin und Proviant an Bord zu haben, war ohnehin immer Pflicht auf solchen Touren.“ Weiter ging es nach eindrucksreichen Tagen von Australien nach Neuseeland, mit dem Auto zunächst die Nordinsel hinunter und weiter über die Südinsel. Als eine Art Ausklang warteten dann noch die Fidschi-Inseln, bevor es mit dem Flieger über Los Angeles zurück nach London und München ging. „Fidschi war die Erholung am Ende der Reise“, sagt Christa Weber. „Das Ausspannen am Pool, das hatten wir uns verdient.“

Einmal rund um den Globus, in 39 Tagen – mehr als diese sechs Wochen Urlaub erlaubte das Arbeitsleben damals nicht. „Damit haben wir uns einen Traum verwirklicht“, schwärmen beide noch heute von den Eindrücken. Dabei war die Weltumrundung nur eine von mehreren großen Reisen, die sich das Paar etwa aller zwei Jahre gönnte. Eine andere Tour ging mit dem Auto über 5 261 Meilen durch neun Bundesstaaten im Westen der USA, unter anderem auf der legendären Route 66. Florida, Kanada und der Oman waren weitere Reiseziele der Webers. Auch Australien war 2006 für beide kein Neuland. Im Wohnmobil oder mit dem Leihwagen von Unterkunft zu Unterkunft hatten sie auch dieses Land bereits zuvor erkundet. Immer waren Webers dabei unterwegs über Land, organisierten sich ihre Reiserouten selbst. Mittlerweile im Ruhestand geht es das Ehepaar nun etwas kleiner an. „Jetzt sind unter anderem Deutschlands Küsten dran“, sagt Wolfgang Weber. Mit der Wandergruppe Schönbach geht es regelmäßig zu Fuß zu Zielen im Iser- und im Riesengebirge. Das sei nicht minder erlebnisreich, auch hier gebe es viel zu entdecken, sagt Weber. Nun lassen er und seine Frau aber die Weltreise noch einmal Revue passieren.

Reisevortrag „In 39 Tagen um die Welt“, 25. November, 19 Uhr, Rathaus Neusalza-Spremberg

