In 16 Minuten um die Scharspitze

Nicht mal 20 Minuten brauchten die ersten Läufer für die etwa 6,1 Kilometer lange Loipe rund um die Scharspitze. Insgesamt traten 249 Skilangläufer zum 6. Miriquidi-24-Stunden-Langlauf an. Dieser Volkssportwettkampf wird wegen des enormen Organisationsaufwandes nur alle zwei Jahre ausgetragen.

Punkt 10 Uhr am Sonnabend wurde der 6. Miriquidi-Skilanglauf eröffnet. Mit dabei waren die „Zinnwalder Nebelkrähen“ Dagmar Hentschel, Beate Tooren, Isabell Floß und Antje Jähne (v.l.). Über 50 Helfer wie Kerstin Ehrt, die Fettbemmen schmiert, und Jens Tollheim, der Semmeln aufschneidet, sicherten die Veranstaltung ab.

Punkt 10 Uhr am Sonnabend wurde der 6. Miriquidi-Skilanglauf eröffnet. Mit dabei waren die „Zinnwalder Nebelkrähen“ Dagmar Hentschel, Beate Tooren, Isabell Floß und Antje Jähne (v.l.).

Über 50 Helfer wie Kerstin Ehrt, die Fettbemmen schmiert, und Jens Tollheim, der Semmeln aufschneidet, sicherten die Veranstaltung ab.

Erwartungsfroh schauen die sportlich gekleideten Frauen und Männer am Sonnabendvormittag auf Thomas Kirsten. Der Altenberger Bürgermeister steht am Starttor und hat eine Pistole in der Hand. Unterstützt von Zuschauern und von zahlreichen Langläufern, zählt er von zehn ab rückwärts. „Drei, zwei eins.“ Dann drückt Kirsten ab. Ein lauter Knall wabert über die frühere Grenzzollanlage zwischen Zinnwald und Altenberg. 93 Langläufer holen Schwung und starten zum 6. Miriquidi-24-Stunden-Skilanglauf rund um das Skigebiet an der Scharspitze.

27 Sportler wollen den Marathon als Einzelstarter bewältigen, alle anderen lassen sich nach der ersten Runde von Freunden, Kumpels oder Vereinskameraden ablösen. 42 sind als Zweierteam angetreten, 180 in Vierermannschaften. Jedem ist es freigestellt, wie er den Marathon bewältigt. „Im Vordergrund steht der Spaß am Sport“, sagt Frank Meutzner. Der Dresdner Alpinist hat den Lauf 2007 ins Leben gerufen.

Er schaut zufrieden aus und ist es. „Bisher hat alles gut funktioniert“, sagt er. Bisher – das heißt seit Donnerstag. Denn da begannen sein Organisationsteam KV Rohnspitzler und die Mitglieder des Sportvereins Zinnwald mit der Vorbereitung. Und die hatte es in sich. Drei Gebäude der früheren Grenzzollanlage mussten für den Wettkampf vorgerichtet werden. Eines wurde zum Verpflegungszentrum, die anderen zu provisorischen Unterkünften. Denn viele Marathonis werden in der Nacht eine Pause einlegen.

Die Zinnwalderin Beate Tooren, die zum vierten Mal dabei ist und mit drei anderen Frauen als „Zinnwalder Nebelkrähen“ teilnimmt, hat schon einen Plan.. Bis zum frühen Abend werde man nach jeder Runde wechseln. „Das heißt: Eine halbe Stunde fahren, anderthalb Stunden Pause“, erzählt sie. Damit sie und ihre Mitstreiterinnen abends ein wenig Ruhe finden können, werde das Team in der Nacht den Rhythmus wechseln. Jede werde dann zwei Runden nacheinander laufen. „Dann bleibt Zeit, kurz mal in den Schlafsack zu krabbeln“, sagt die 46-Jährige.

Sogar die Sonne kommt raus

Ähnlich wollen es Ina Strelow und Daniela Urbank angehen. Sie sind Lehrerinnen am Altenberger Gymnasium und treten als einziges Frauen-Duo an. „Nachts werden wir jeweils drei Runden am Stück fahren“, sagt Frau Strelow. Besonders viel Zeit habe sie zwar nicht gehabt, um sich vorzubereiten. Aber sie glaubt, dass sie den Marathon gut schaffen wird. „Für mich ist das eine Herausforderung“, sagt die 53-jährige Hermsdorferin. Als angenehm empfindet sie die ausgelassene Stimmung.

Die schätzt auch Wetterbeobachter Lars Wagner, der mit drei Kumpels vom Fahrradklub „Heiße Speiche“ Müglitztal mitmacht und berufsbedingt das Wetter im Blick hat. Zum Start scheint zwar die Sonne. Doch so richtig zufrieden ist der Zinnwalder nicht. „Es könnte ein bisschen kälter sein“, sagt er. Wichtiger sei aber, dass es nicht regne wie am Freitag.

Das hofft auch Cheforganisator Frank Meutzner. Er musste in den letzten Jahren den Marathon mehrmals abblasen, weil das Wetter nicht mitspielte. Vor zwei Jahren musste er den Marathon nach 18,5 Stunden abbrechen, weil ein Sturm über das Erzgebirge fegte. Danach sieht es den Wetterprognosen nach nicht aus, sagt Meutzner. Der steht jetzt im Zelt, das alle Läufer durchfahren müssen, damit ihre Runden gezählt werden. „Jeder Starter hat einen Transponder am Arm“, sagt er. Dieser gibt ein Signal an die Zählstelle ab.

Dann fährt mit Sten Währisch der erste der 249 Langläufer durchs Ziel. „16 Minuten und 35 Sekunden. Ein neuer Rundenrekord“, jubelt Meutzner durchs Mikrofon. Sekunden später kommen die nächsten Starter durchs Ziel. Keiner nimmt von den Schnittchen und den belegten Brötchen Notiz, die das sechsköpfige Versorgungsteam um René Weigold aufgetischt hat. Auch die Getränke bleiben unberührt. „Das wird noch“, sagt Weigold. Der Marathon hat erst begonnen. Schließlich endet der erst am Sonntag – nach genau 24 Stunden.

