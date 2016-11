In 150 Stunden einsatzfähig Wenn andere sich aufs Sofa setzten, lernen andere Leben zu Retten.

Heidenau/Kreischa. Bevor aus Frauen und Männern Feuerwehrleute werden, braucht es eine Ausbildung. Knapp 20 künftige Helfer absolvierten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit seit September die Grundlagenausbildung in der Feuerwehr Heidenau. Die 16- bis 51-Jährigen kommen aus Berggießhübel, Pirna, Dohna, Liebstadt, Heidenau und Kreischa.

Sie sind Schüler, Lehrlinge, Handwerker, Angestellte und Altenpfleger. In über 70 Stunden eigneten sie sich nach Feierabend und an Sonnabenden theoretisches Wissen und praktische Fähigkeiten an. Auch rechtliche Grundlagen und die Erste-Hilfe-Ausbildung durch das DRK gehörten dazu. Diese erste Station auf dem Weg zum aktiven Feuerwehrmitglied endete jetzt mit einer Abschlussprüfung, die vom Landratsamt beurkundet wird.

Nun sind die Ortsfeuerwehren gefragt, um in weiteren etwa 80 Ausbildungs- und Weiterbildungsstunden das Wissen und die Fertigkeiten zu erweitern und zu festigen, sagt Andreas Hoppe von der Heidenauer Feuerwehr. Dann steht dem aktiven Einsatz nichts mehr im Wege. (SZ/sab)

