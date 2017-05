Impressionen von der Walpurgisnacht Die Hexenfeuer loderten in der Nacht zum 1. Mai in vielen Orten. Die SZ zeigt Bilder von den Feuern in der Region, zum Beispiel vom Sportplatz in Uhyst an der Spree.

Hexenfeuer am Rosenhof in Görlitz © Rolf Ullmann

Landkreis Görlitz. Die Hexenfeuer loderten in der Nacht zum 1. Mai in vielen Orten im Landkreis Görlitz. Dazu gehörten zum Beispiel der Sportplatz in Uhyst an der Spree, der Rosenhof in Görlitz, Niesky, Bernstadt, der Olbersdorfer See und der Strand von Kollm Ost. Vor allem Kinder und Jugendliche hatten Spaß an dem bunten Treiben.

Während an manchen Orten nur die Hexenpuppen bei einem gemütlichen Beisammensein angezündet wurden, gab es bei anderen Veranstaltungen auch Begleitungprogramm. So lockten an Olbersdorfer See etwa ein Kettenkarussell und weitere Fahrgeschäfte. In Bernstadt wurde die schönste Hexe des Abends gewählt. Am Rosenhof in Görlitz gab es neben dem Hauptfeuer noch ein paar kleinere Lagerfeuer. (szo/mrc)

Die SZ zeigt die schönsten Bilder von den Hexenfeuern in der Region:

