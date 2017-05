Impressionen von der Walpurgisnacht Die Hexenfeuer loderten in der Nacht zum 1. Mai in vielen Orten. Die SZ zeigt Bilder von den Feuern in der Region, zum Beispiel in Niesky.

Wie in den Vorjahren hatte die Feuerwehr Niesky eingeladen, die Tradition des Hexenfeuers fortzuführen. © Jens Trenkler

Niesky. Ganz in Familie feierten die Nieskyer Bürger mit dem traditionellen Hexenfeuer den letzten Apriltag auf dem Rosensportplatz. Wie in den Vorjahren hatte die Feuerwehr Niesky eingeladen, die Tradition des Hexenfeuers fortzuführen. Bereits beim Fackelumzug vom Rathaus zum Veranstaltungsort schlenderten hunderte Familien teils mit brennenden Fackeln bestückt durch Niesky. In Höhe der Ampelkreuzung Sparkasse mußte der Zug kurzzeitig für das passieren von Rettungs- und Notarztfahrzeug unterbrochen werden, um diesen eine ungehinderte Durchfahrt zu ermöglichen. Auf dem Festplatz selbst feierten die Gäste ohne jegliche Zwischenfälle sehr diszipliniert bis gegen 01 Uhr. Eine genaue Besucherzahl konnte der Veranstalter nicht beziffern, da die Veranstaltung anders als zum Beispiel in Görlitz ohne Eintrittskontrollen durchgeführt wurde.

Weitere Feuer loderten zum Beispiel im Rosenhof in Görlitz, in Bernstadt, am Olbersdorfer See und am Sportplatz in Uhyst an der Spree, am Strand von Kollm Ost. Vor allem Kinder und Jugendliche hatten Spaß an dem bunten Treiben. (szo)

Die SZ zeigt die schönsten Bilder von den Hexenfeuern in der Region:

