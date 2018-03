Imponierende Heimbilanz Spitzenreiter Bischofswerdaer FV empfängt Barleben und strebt den zehnten Heimsieg an. Kamenz gastiert in Rudolstadt.

Fußball-Oberliga. Der 17. Spieltag der Fußball-Oberliga war wie gemalt für die Bischofswerdaer. Während der Spitzenreiter in Kamenz mit 3:0 gewann, unterlagen die Verfolger International Leipzig (2.) und VFC Plauen (4.). Der Punktvorsprung gegenüber dem Staffelzweiten wuchs auf fünf Punkte an, aber Trainer Erik Schmidt schränkt ein: „Wir haben gegen Krieschow und Kamenz jeweils nur eine Halbzeit gut gespielt. Die Spieler müssen es hinbekommen, durchgängig mit dem nervlichen Druck, der auf den Jungs lastet, umzugehen.“ Am Sonntag steht für den BFV wieder ein Heimspiel auf Kunstrasen an. Zu Gast auf dem LaOla-Bolzplatz in Bischofswerda Süd ist ab 14 Uhr der FSV Barleben (12.). Die Heimbilanz der Schmidt-Schützlinge ist makellos, denn alle neun Partien wurden gewonnen (23:2 Tore). Bereits am Freitagabend duellieren sich der FC Eilenburg (3.) und Inter Leipzig. Ein Sieg der Gastgeber würde dem BFV in die Karten spielen.

Einheit Kamenz (13.) gastiert am Sonnabend ab 14 Uhr beim FC Einheit Rudolstadt (8.). Die Lessingstädter benötigen dringend Punkte, müssen sich vor allem offensiv steigern. Mit Assemian Joseph Olivier Ahua sollte die Durchschlagskraft verbessert werden, aber der Kicker von der Elfenbeinküste konnte aufgrund von Adduktorenproblemen noch nicht auflaufen. (js)

