Impfstoffe sind nicht lieferbar

Bei welchen Impfstoffen gibt es Engpässe? In den vergangenen Jahren gibt es in Deutschland und anderen Ländern immer wieder Lieferengpässe bei verschiedenen Impfstoffen. Laut Gesundheitsamt sind bundesweit derzeit die Vierfachimpfstoffe gegen Wundstarrkrampf (Tetanus), Diphtherie, Keuchhusten und Kinderlähmung (Polio) nicht verfügbar. Gleiches gilt für den Einzelimpfstoff gegen Kinderlähmung und den Kombinationsimpfstoff gegen Hepatitis A und B. „Schwierig ist auch die kontinuierliche Versorgung mit Impfstoffen gegen Tollwut und Gelbfieber“, sagt Dr. Ute Paul, stellvertretende Amtsärztin im Landkreis. In der Vergangenheit waren auch die Typhusimpfstoffe länger nicht verfügbar.

Wie kommen die Lieferengpässe zustande? Die Ursachen sind sehr vielschichtig. Grundsätzlich gibt es auf der Welt nur wenige Impfstoffhersteller. Ist ein Impfstoff sehr nachgefragt, treten schnell Lieferprobleme auf. Außerdem wird ein Großteil der Impfstoffe in Ländern wie Indien und China produziert. Dort führen Qualitätsmängel mitunter zum Ausfall ganzer Produktionen. Überhaupt braucht es teils eine lange Vorlaufzeit für die Herstellung von Impfstoffen. Für das Präparat gegen Kinderlähmung liegt diese beispielsweise bei zwei Jahren. Weil die Weltgesundheitsorganisation WHO aber die Impfstrategie gegen die Krankheit geändert hat, ist die Nachfrage nach dem Impfstoff gestiegen. Dadurch ist dieser seit Beginn des Jahres nicht oder nur sporadisch verfügbar. Das führt dazu, dass viele Kombi-Impfstoffe, die Polio als Komponente beinhalten, nicht lieferbar sind. Eine weitere Ursache für Lieferengpässe ist auch, dass Pharmaunternehmen mit anderen Präparaten, etwa Krebsmitteln, mehr Gewinn machen.

Sind die Impfstoffe nirgends mehr verfügbar? Betroffen von den Engpässen sind die Ärzte in den Praxen und im Gesundheitsamt, das in seinen regelmäßigen Impfsprechstunden impft. Normalerweise greifen die Mediziner auf die Apotheken zurück. Dort sind die genannten Impfstoffe aber momentan nicht vorrätig oder schnell vergriffen. „Die Belieferung ist momentan sehr schleppend“, sagt Manuela Strauß von der Windberg-Apotheke in Freital. „Wir können zwar bestellen, aber nicht sagen, wann und wie viel wir tatsächlich bekommen.“ Auch Kinderärzte kämpfen mit den Engpässen. Dort kann der Vierfachimpfstoff, der für Kinder ab zehn Jahren empfohlen wird, nicht gespritzt werden. In den Weißeritztal-Kliniken, wo Personal und Risiko-Patienten geimpft werden, gibt es nach Auskunft von Klinik-Apothekerin Lucia Auchtor keine Schwierigkeiten, da dort die Kombi-Impfstoffe ohne Polio-Komponente verwendet werden.

Wann sind die Impfstoffe wieder verfügbar? Wie lange die Engpässe anhalten, das kann derzeit niemand sagen. „Die Verfügbarkeit von Impfstoffen ändert sich manchmal von Tag zu Tag“, sagt Ute Paul vom Gesundheitsamt. Das Paul-Ehrlich-Institut, die Bundesbehörde für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, listet die betroffenen Impfstoffe im Internet auf. Für die wenigsten kann es einen voraussichtlichen Liefertermin nennen. Und auch dieser ist nicht verbindlich.

Müssen Patienten Angst um ihren Impfschutz haben? Das kommt auf die Erkrankung an, gegen die geimpft werden soll. Eine Rolle spielt zudem die Grundimmunisierung, wie gut die eigene Abwehr ist und wie groß der Abstand zur letzten Impfung war, sagt Ute Paul. Der Schutz gegen Tetanus etwa hält über die empfohlenen zehn Jahre hinaus, ein Keuchhusten-Schutz oft nicht zehn Jahre, sagt sie. Wer eine stark verschmutzte Verletzung hat, etwa nach einem Unfall, der wird vom behandelnden Arzt trotzdem gegen Tetanus geimpft. Der Impfstoff ist als Einzelpräparat oder als Kombi-Impfstoff mit Diphtherie verfügbar. Wer dagegen seinen Impfschutz auffrischen will und auf die Vierfach-Version besteht, der muss sich derzeit gedulden. „Es ist aber nicht so, dass der Impfschutz mit dem Ablauf der Schutzzeit auf den Tag genau verlorengeht“, sagt Dr. Henry Steinbach, Hausarzt im Medizinischen Versorgungszentrum Freital. So etwa ist eine pünktliche Auffrischung gegen Polio besonders wichtig, wenn man in Länder fährt, in denen die Krankheit existiert, oder mit infizierten Personen Kontakt hat.