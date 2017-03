Impfsprechstunde im Gesundheitsamt

Das Gesundheitsamt des Landkreises bietet am Donnerstag von 15.30 bis 17.30 Uhr eine Impfsprechstunde an. Sie finden in der Freitaler Außenstelle des Landratsamtes in der Hüttenstraße 14, Eingang C, 1. Etage statt. Für Erwachsene werden Auffrischungsimpfungen gegen Tetanus, Diphterie, Kinderlähmung, Keuchhusten sowie gegen Pneumokokken für über 60-Jährige angeboten. Diese Impfungen sollten alle zehn Jahre erneuert werden, heißt es in der Mitteilung. Für Kinder ab dem 6. Lebensjahr hält das Gesundheitsamt Impfstoffe gegen Diphterie, Keuchhusten, Tetanus, Kinderlähmung Masern, Mumps, Röteln sowie Hepatitis A und B.

Für gesetzlich Versicherte sind alle Impfungen kostenlos. Privatversicherte können die Kosten bei ihrer Krankenkasse einreichen. In der Impfsprechstunde kann auch der aktuelle Impfstand des jeweiligen Patienten überprüft werden. Mitzubringen sind die Chipkarte der Krankenkasse und der Impfausweis. (SZ)

