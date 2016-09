Impfen gegen die Virusgrippe Demnächst beginnen auch im Landkreis Bautzen wieder die Impfungen – in den Arztpraxen und im Gesundheitsamt.

Ein kleiner Stich gegen die Virusgrippe. © dpa

Die Impfungen gegen Virusgrippe beginnen demnächst auch im Landkreis Bautzen. Die Schutzimpfungen führen Ärzte in ihren Sprechstunden durch, aber auch die Gesundheitsbehörde des Landratsamtes bietet die Impfung an. Dafür gibt es in Bautzen, Hoyerswerda und Kamenz neben den üblichen Impfsprechstunden zusätzliche Termine. Im Bautzener Gesundheitsamt in der Bahnhofstraße 5 betrifft das den 25. Oktober. Dann wird 8.30 bis 12 Uhr sowie von 13.30 bis 17.30 Uhr gegen Virusgrippe geimpft. Dazu ist der Impfpass mitzubringen, denn der Termin der Grippeschutzimpfung ist geeignet, den Impfpass zu kontrollieren und auf eventuelle Lücken aufmerksam zu machen.

Bei der Virusgrippe – nicht zu verwechseln mit einem grippalen Infekt – handelt es sich um eine schwere Erkrankung, an deren Folgen in Deutschland 8 000 bis 10 000 Menschen jährlich sterben. Eine Impfung beugt dem vor. (szo)

Gesundheitsamt: Telefon: 03591 5251 53001

