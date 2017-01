Immobilien werden zu Geld gemacht

Die Altimmobilie der Firma Stemke an der Waldheimer Straße in Döbeln wird zum Teil als Lager genutzt. Der Insolvenzverwalter will das alte Fabrikgebäude im Herzen der Stadt zu Geld machen. Vielleicht könnte es auch zu Wohnzwecken umgebaut werden. Eine Altlast ist allerdings der alte Schornstein.