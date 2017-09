Immer wieder Sperrungen Weil Schachtabdeckungen überall in Heidenau zu reparieren sind, kommt es bis zum Jahresende zu Verkehrseinschränkungen.

Kaputte Schachtabdeckungen werden in Heidenau repariert. © SZ Archiv

Sanierungsarbeiten an Schachtdeckeln werden bis zum Jahresende immer wieder für Verkehrseinschränkungen in Heidenau sorgen. Nächste Woche betrifft es die Siegfried-Rädel-Straße, teilt Stadt-Sprecherin Katrin Reichelt mit. Die Schachtabdeckungen sind fast alle abgesackt, klappern oder sind sogar gebrochen. Die Trasse muss daher vom 18. bis 22. September im Abschnitt zwischen der Emil-Schemmel-Straße und dem Autohaus Semprich für den Verkehr halbseitig gesperrt werden. Die Autos werden per Ampel an der Baustelle vorbei geleitet.

Auf der Werner-Seelenbinder-Straße, auf Höhe des Reifendienstes Funke, kann der Verkehr in der Zeit vom 20. bis 25. September stocken. Vom 21. bis 25. September kann es auf der Beethovenstraße etwas länger dauern. Die Heinrich-Heine-Straße wird vom 4. bis 10. Oktober zwischen Mühlenstraße und Thomas-Mann-Straße vollgesperrt.

Bis zum Jahresende werden zudem Schachtarbeiten auf der Siegfried-Rädel-Straße, August-Bebel-Straße und Dresdner Straße durchgeführt. Auch dort wird der Verkehr nicht wie gewohnt rollen können. Wann die Arbeiten konkret durchgeführt werden, steht noch nicht fest. (SZ/kk)

