Immer wieder Schrankenärger Erneut mussten Autofahrer an der Schranke zwischen Pulsnitz und Großröhrsdorf wegen einer Havarie warten. Diesmal wohl wegen einer Sicherung.

Die Bahnschranken zwischen Pulsnitz und Großröhrsdorf bereiten immer wieder Probleme. © Rico Löb

Die beiden Bahnübergänge zwischen Pulsnitz und Großröhrsdorf bereiten offenbar immer wieder Probleme. Das weiß man auch bei der Polizei. „Auf diesem Abschnitt passiert es häufig, dass die Schranken auf halber Höhe stehen bleiben oder gar nicht mehr hochgehen“, heißt es aus dem Führungs- und Lagezentrum in Görlitz. Am Dienstagmorgen haben die Schranken wiedermal gezeigt, dass sie nicht funktionieren. Nachdem kurz nach 7.30 Uhr ein Zug in Richtung Kamenz fuhr, blieb die Ampel über dem Andreaskreuz rot und die Schranke bewegte sich keinen Zentimeter. Autofahrer warteten einige Minuten geduldig, bis sie schließlich umdrehten und einen anderen Weg suchten.

Was danach passierte, ist jedoch mehr als leichtsinnig. Ein Teil der Autofahrer wendete nicht, sondern fuhr einfach um die Schranken herum. Während der ein oder andere zaghaft an der Schiene anhielt und vorsichtig nach rechts und links schaute, gab es auch einige, die einfach drauf los fuhren. Nicht auszudenken was passiert wäre, wenn noch ein Zug gekommen wäre. Die Polizei war nach etwa 25 Minuten mit einem Streifenwagen zur Stelle. Aber auch nur, weil sie zu einem Einsatz im angrenzenden Großröhrsdorf gerufen wurde und sich ebenfalls an der Schlange anstellte. Bahnmitarbeiter sorgten anschließend dafür, dass die Schranke wieder funktionierte. Aus Bahnkreisen heißt es, dass eine Sicherung defekt gewesen sei.

Ein andermal habe wohl ein Blitzschlag für Ärger gesorgt. Kraftfahrer sprechen, davon, es habe noch mehr Havarien gegeben. Ende des Vorjahres blieb die Schranke stundenlang geschlossen (SZ berichtete). Da war laut Bahn die Havarie eines Güterzuges auf dem Streckenabschnitt an der geschlossenen Schranke Schuld. (LÖ/SZ)

