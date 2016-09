Immer wieder ohne Führerschein Die Richter lassen mehrfach Milde walten. Dieses Mal aber muss der 35-jährige Glaubitzer ins Gefängnis.

Bis zum Schluss beteuert Enrico Bach* seine Unschuld. „Ich bin nicht gefahren“, sagt der 35-Jährige immer wieder. Denn nach insgesamt elf Verurteilungen in den vergangenen zehn Jahren wegen Diebstahls, unerlaubten Drogenbesitzes und Fahrens ohne Führerschein ahnt er wohl, dass es dieses Mal nicht so glimpflich für ihn ausgehen könnte.

Mit seiner damaligen Freundin und einem Kumpel ist Enrico Bach an jenem Sonnabend noch ein Feierabendbier trinken gegangen, erzählt er der Richterin Ingeborg Schäfer. Dann wollen sie heim. Die Freundin setzt sich hinters Steuer, der Kumpel auf den Beifahrersitz, damit er an seiner Wohnung in Weißig schnell raushüpfen kann –, und er selbst nimmt auf der Rücksitzbank Platz. Kurz vor der eigenen Wohnung in Glaubitz sieht er einen Polizeiwagen auf der Riesaer Straße in Nünchritz entgegenkommen. Daraufhin biegt die Freundin von der Hauptstraße ab, stellt sich auf den Parkplatz der Kinderarztpraxis, setzt sich schnell auf den Beifahrersitz und stellt sich schlafend – als auch schon die Polizisten ans Fenster klopfen.

Als die wissen wollen, wer gefahren ist, benennt er seine Freundin, die getrennt von ihm vernommen wird. Doch der Polizist redet wohl immer weiter auf den Glaubitzer ein – und irgendwann gesteht Enrico Bach. „Aber der Polizist hat es mir förmlich in den Mund gelegt. Und ich wollte ja auch meine Freundin schützen“, erklärt er im Amtsgericht Riesa. Denn die Freundin ist mit demselben Auto schon die Nacht zuvor an der Aral-Tankstelle in Zeithain angehalten und auf Drogen getestet worden. Und weil der Schnelltest positiv war, hätte sie 24 Stunden lang nicht fahren dürfen.

Warum er allerdings einen selbst ausgedruckten Führerschein mit sich herumträgt, kann er nicht erklären. Und auch nicht, warum der Polo auf ihn versichert ist. Denn Richterin Ingeborg Schäfer hatte das dem Glaubitzer eigentlich untersagt. Als er nämlich schon im Frühjahr 2014 zum wiederholten Male wegen Fahrens ohne Führerschein vor ihr auf der Anklagebank sitzt, verurteilt sie ihn zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung. Sie verdonnert ihn außerdem dazu, eine Suchtberatung zu besuchen, sein Auto zu verkaufen und vorerst auch keins mehr zu führen.

Davon weiß seine damalige Freundin aber teilweise nichts. Sie ist deshalb nach eigenen Angaben überrascht, als Enrico Bach an jenem Märzabend plötzlich von der Hauptstraße abbiegt, auf einem Parkplatz anhält und eilig auf den Rücksitz springt. „Er hat mich angefleht zu sagen, ich bin gefahren“, sagt die 35-Jährige vor Gericht. Große Sorgen um sich selbst macht sie sich wohl nicht, der Bluttest vom Vorabend ist schließlich auch negativ, und das Verfahren gegen sie wird eingestellt.

Für die beiden Polizisten ist aber schnell klar, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Die Türen sind verschlossen, der Zündschlüssel steckt – aber der Fahrersitz ist leer, als sie an den Polo herantreten. Probehalber setzen sie Enrico Bachs Freundin auf den Fahrersitz, doch sie erreicht mit den Armen kaum das Lenkrad. Zudem ist Enrico Bach längst kein Unbekannter mehr. Deshalb ziehen sie die komplette Prozedur durch – vom Alkoholtest bis zur Beschlagnahmung von Auto und Oberbekleidung.

„Ich bin der Meinung, dass Sie gefahren sind“, entscheidet schließlich Richterin Schäfer nach den Zeugenaussagen und der Sichtung der Beweisfotos. Sie verurteilt Enrico Bach zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten. „Eine Bewährung war nicht mehr drin. Ich verhänge aber keine Führerschein-Sperre. Weil das Einzige, was Sie brauchen, ist die Fahrerlaubnis“, so die Richterin. Zudem ermahnte sie ihn, nicht wieder unüberlegt zu handeln. Denn zum einen laufen noch weitere Anzeigen wegen Fahrens ohne Führerschein gegen ihn. Zum anderen sei er vor einigen Jahren nach einer Verurteilung direkt vor dem Gericht wieder ins Auto gestiegen – und das mache nun wirklich keinen guten Eindruck auf die Richter.

*Name von der Redaktion geändert.

