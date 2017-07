Immer wieder neue Zecken-Fälle Im SZ-Interview spricht André Koch, Allergologe am Klinikum Dresden-Friedrichstadt, über die Gefahr eines Bisses.

André Koch betreut im Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt Patienten nach einem Zeckenstich.



Die Zecken-Saison hat gerade erst begonnen, und schon gibt es allein in Dresden 37 an Borreliose Erkrankte. Das meldet das Robert-Koch-Institut. Die Zahlen sind noch lange nicht so hoch wie im vorigen Jahr, 2016 erkrankten 360 Dresdner und damit 150 mehr als 2015, doch die Wartezimmer der Ärzte und die Plätze in der Notaufnahme sind schon wieder voll. Im Interview spricht André Koch, Allergologe am Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt, über wichtige Warnsignale und darüber, wann eine Impfung sinnvoll ist.

Herr Koch, wie gefährlich ist der Anstieg der Borreliose-Fälle?

Man darf das nicht dramatisieren. Nur 12,5 Prozent der hiesigen Zecken sind überhaupt mit Borrelien befallen. Kein Grund zur Panik. Im Süden Deutschlands, in Bayern und Baden-Württemberg, liegt die Rate an von Borrelien befallenen Zecken dagegen bei 30 bis 40 Prozent.

Wie kann man sich schützen?

Beim Spazieren und im Wald möglichst lange Kleidung tragen. Und Zeckenschutzmittel helfen auch gut. Abends beim Ausziehen am besten den ganzen Körper nach Zecken absuchen.

Wann sollten die Patienten unbedingt zum Arzt gehen?

Sobald die sogenannte Wanderröte auftritt. So nennt man Rötungen, die sich um die Zeckenstichstelle, oft in Knie- und Armbeugen, nach außen ausbreitet.

Gibt es noch mehr Warnsignale?

Unbedingt handeln sollte man, wenn Fieber und Schlappheit auftreten. Ein Zeichen sind auch Gelenkbeschwerden und Kopfschmerzen. Wichtig ist, sich dann an den Zeckenstich zu erinnern und dem Arzt davon zu berichten.

Wie schnell sollten die Patienten zum Arzt gehen?

Bitte nicht panisch früh um vier in die Notaufnahme gehen, der Besuch beim Hausarzt reicht vollkommen.

Wie geht es dann dort weiter?

Der Arzt schaut sich den aktuellen Befund an und nimmt im Verlauf eventuell Blut ab, um zu überprüfen, ob wirklich eine Infektion mit Borrelien vorliegt.

Wie schnell liegen die Ergebnisse vor?

Es dauert ungefähr vier bis sechs Wochen, bevor sich eine mögliche Infektion beim Patienten überhaupt serologisch nachweisen lässt. Wenn sich der Patient wirklich infiziert hat, erfolgt eine Therapie mit Medikamenten.

Wie sieht diese konkret aus?

Borreliose ist gut mit einem Antibiotikum behandelbar. Für Kinder gibt es dabei ein spezielles.

Wie wirkungsvoll ist die Salbe, die eine Borrelien-Infektion verhindern soll?

Das lässt sich aktuell noch nicht klar darlegen. Ob und wann das Präparat in Deutschland zugelassen wird, ist derzeit noch vollkommen unklar.

Für welche Patientengruppe empfehlen Sie eine Impfung?

Gegen Borreliose gibt es keine Impfung, aber gegen FSME. Hier empfehle ich den Schutz für Menschen, die im Risikogebiet wohnen oder sich dort öfter aufhalten.

Ist denn die Region ein Risikogebiet?

Nein. Zu den Risikogebieten zählen Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg. Wer dort Urlaub macht oder regelmäßig zu Besuch ist, sollte sich impfen lassen.

Empfehlen Sie die Impfung

auch für Kinder?

Auf jeden Fall. Sie ist genauso gut verträglich wie die anderen. Allerdings sollten die Patienten daran denken, dass drei Impfungen gebraucht werden, bis der Schutz gegeben ist. Einen Tag vor dem Urlaub anfangen reicht also nicht.

Wie gefährlich ist eine FSME-Infektion für den Menschen?

Die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) kommt in Sachsen nur sehr selten vor. 2016 gab es lediglich zwei Fälle. Wenn sich ein Patient infiziert, kann es sehr gefährlich werden, im schlimmsten Fall tödlich enden. Die Hirnhautentzündung ist nicht direkt behandelbar.

Warum nicht?

Antibiotika wirken nur gegen Bakterien, nicht gegen Viren. Und FSME wird von Viren ausgelöst.

Wie wird FSME behandelt?

Man kann die Hirnhautentzündung nur rein symptomatisch therapieren. Eine Versorgung im Krankenhaus ist dabei zwingend notwendig. Wichtig wäre also eine schnelle korrekte Diagnose.

Gespräch: Julia Vollmer

