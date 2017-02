Immer wieder „neue“ Hunde Die Stadt Görlitz ist Hundesteuersündern weiterhin auf der Spur. Im Moment allerdings sind die Kontrollen ausgesetzt.

Symbolbild: Wo sind die Steuersünder? Die Kontrollen der Stadt Görlitz werden in den nächsten Monaten fortgesetzt. © dpa

Görlitz. Es ist still geworden um die Hundekontrollen der Stadt. Aber Besitzer von Hunden, die nicht angemeldet sind, dürfen sich trotzdem noch nicht in Sicherheit wähnen. Die Stadt will nach wie vor diejenigen aufspüren, die sich um die Hundesteuer drücken wollen.

Allein zwischen November 2015 und November 2016 ist die Stadt 55 Hinweisen nachgegangen. „Der Erfolg betrug etwa 30 Prozent“, teilt Sylvia Otto aus dem Rathaus auf SZ-Nachfrage mit. 1 000 Euro hat die Stadt dadurch eingenommen. Und sie kündigt „eine Vielzahl weiterer Kontrollen in den nächsten Monaten“ an. Allerdings noch nicht heute und morgen. „Derzeit sind die Kontrollen durch die Steuer- und Kassenverwaltung unterbrochen, da durch den Umstieg der Haushaltssoftware und der Jahressteuerveranlagungen noch Nacharbeiten zu leisten sind und noch Ermittlungen des letzten Jahres aufgearbeitet und geklärt werden müssen.“ Es sei aber vorgesehen, die Rundgänge im Laufe des Jahres fortzusetzen. Dabei geht es nicht um das Ansprechen von Hundeführern in der Stadt durch das Ordnungsamt. Sondern um das systematische Durchforsten der gesamten Stadt nach Hundesteuersündern. Die Kontrollen würden der Prävention und der Steuergerechtigkeit dienen, so die Begründung. Bislang haben sie vor allem in Biesnitz und der Südstadt stattgefunden.

Im Frühjahr 2015 hatte die große Offensive gegen die schwarzen Schafe begonnen. Damals bekam jeder der 33 500 Haushalte in Görlitz Post aus dem Rathaus. Es war die Aufforderung, sollte es unangemeldete Hunde geben, diese schnellstmöglich bei der Stadt anzugeben und ausstehende Hundesteuer zu zahlen. Allein das brachte dem Rathaus schon 222 Hunde mehr – binnen kürzester Zeit. An wie vielen Haustüren seitdem schon geklingelt wurde, ist nicht erfasst.

Nun sollen also die restlichen zahlungsfaulen Herrchen aufgespürt werden. Oder die nur für einen zahlen, aber zwei oder drei Hunde haben. Wenn die Mitarbeiter der Stadt vor der Tür stehen, müssen sie allerdings nicht hereingelassen werden. Matthias Melzig vom Amt für Stadtfinanzen sagte zu Beginn der Kontrollen gegenüber der SZ: „Wir werden aber mit Argusaugen auf Hundehinweisschilder, Futternäpfe oder Gebell achten. In zweifelhaften Fällen kann auch schon mal der Nachbar befragt werden.“ Bei konkreten Hinweisen sind die Bürger zudem zur Auskunft verpflichtet.

