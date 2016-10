Immer wieder Liebeslieder Bei der Schlagerhitparade in der HarthArena stellen die Sänger ihre neuen Alben vor. Aber ein Moderator fehlt.

Andrea Jürgens hat die Schlagerhitparade in der HarthArena eröffnet. Fast 600 Gäste lauschten den Künstlern, die überwiegend über die Liebe sangen. © Dietmar Thomas

Über einen großen Bildschirm auf der Bühne flimmern unzählige rote Herzen. Davor singt Andrea Jürgens über „Dieses Parfüm auf Deiner Haut ...“. Begeistert klatschen die meisten der fast 600 Besucher im Takt der Musik mit. In der HarthArena gastieren das Deutsche Musikfernsehen und das Thomann Künstlermanagement Burgebrach mit der großen Schlagerhitparade 2016. Neben Andrea Jürgens sind auch Andreas Martin, die Calimeros und G. G. Anderson dabei. Die Künstler singen neben Liedern aus ihrer Anfangszeit auch Songs aus ihren neuen Alben. So singt Andrea Jürgens den Titelsong ihres neuen Albums „Millionen von Sternen“, Andreas Martin lässt neben „Amore Mio“ und anderen Liedern auch „Der liebe Gott hat’s gut gemeint“ und „Wer? Weshalb? Warum?“ erklingen. Nach der Pause geht es mit den Calimeros, einer erfolgreichen Schlagerband aus der Schweiz weiter. Die Musiker Andy Rynert (Bass), Christian Antonius Müller (Keyboard) und Bandchef Roland Eberhart (Gitarre, Gesang) erreichten nicht nur Spitzenplätze in den Schweizer Charts, sondern auch in Deutschland und Österreich. Aus ihrem neuen Album „Schiff ahoi“ singen sie unter anderem der Titelsong. Aber sie bringen auch Schlager wie „Sommersehnsucht“ und „Sieben rote Rosen“ zu Gehör. Mit kleinen Scherzen erobern die drei Musiker die Herzen der Besucher noch mehr. So fragt Roland Eberhart das Publikum, welcher Mann seiner Frau diese Woche eine rote Rose geschenkt hat. Nur wenige heben die Hand. „Wer schenkt seiner Frau nächste Woche eine rote Rose?“, will Eberhard deshalb wissen. Doch da sieht das Ergebnis noch niederschmetternder aus. Es meldet sich niemand. Trotzdem singen und klatschen auch bei den drei Schweizern die Gäste begeistert mit. Am Ende ihres Auftritts holt Eberhart ein kleines Mädchen aus dem Publikum auf die Bühne. Gemeinsam mit der kleinen Amelie singen sie „Mama Mia Maria.“

Im Anschluss an die Calimeros singt G. G. Anderson „Küss mich in den Himmel“ und er fragt: „Denkst Du vielleicht an ihn, wenn Du mich küsst?“ Letzteres ist ein Lied aus seinem neuen Album. Weil in der Veranstaltung ein Moderator fehlt, übernehmen die Künstler die Ansage selbst. Mit Geschick, Einfühlungsvermögen und kleinen Scherzen führen sie die Gäste von einem Titel zum anderen und leiten auch zum nächsten Künstler über. Am Ende gibt es für alle tosenden Applaus und Zugaberufe.

Siegfried und Gisela Weise aus Waldheim waren schon mehrfach in der Harth-Arena. Ihm gefällt die Musik. Rolf und Brigitte Preuße wohnen gleich um die Ecke. „Wir sind fast jedes Mal hier, wenn Veranstaltungen sind, gerade auch in der Weihnachtszeit“, sagt Brigitte Preuße. Bernd Zimmermann und Peter Schlag mögen Schlager und Volksmusik. Beide kommen aus Döbeln. Wie Bernd Zimmermann verrät, hat er seiner Lebensgefährtin eine Karte für die Veranstaltung zum Geburtstag geschenkt. Beide lieben den deutschen Schlager.

zur Startseite