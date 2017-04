Immer wieder kracht es auf der Marienbrücke Gleich zwei Unfälle ereigneten sich am Freitag im Dresdner Regen. Dabei geht es immer auch um die Straßenbahnschienen.

Vor allem wenn der Asphalt und die Schienen auf der Marienbrücke nass sind, wird es gefährlich. Fotos: Roland Halkasch, SZ

Vor allem wenn der Asphalt und die Schienen auf der Marienbrücke nass sind, wird es gefährlich. Mehr als 30 Unfälle hat die Polizei seit dem Jahr 2000 registriert.

Häufig fuhren die Autos gegen das Brückengeländer.

Am Freitagabend stießen ein Pkw und ein Laster auf der Neustädter Brückenseite zusammen.

Es ist schon wieder passiert. Gleich zwei Mal. Und es war wieder nass. Auf der Marienbrücke haben sich am Freitag zwei Unfälle ereignet. Am Vormittag kam ein Pkw auf den nassen Schienen ins Schleudern und stieß mit zwei weiteren Autos zusammen. Der 27-jährige Unfallfahrer wurde leicht verletzt. Die drei beteiligten Autos waren nach der Karambolage schrottreif. Am Nachmittag kollidierte auf dem Neustädter Brückenkopf ein Pkw mit einem Laster.

Die nasse Marienbrücke ist ein gefährliches Pflaster. Kritisch wird es dort, wenn es Autofahrer besonders eilig haben und auf die Überholspur lenken. Dann fahren sie über die Straßenbahnschienen. Bei Nässe greift der Reifengummi aber kaum auf dem Schienenstahl. Da kann es schnell gefährlich werden. So war das auch am Freitagmorgen gegen 7.50 Uhr. Der 27-Jährige steuerte einen Fiat Doblo und war auf der Brücke in Richtung Neustadt unterwegs. Dabei zog er mit dem Kastenwagen auf die Überholspur, um an einer Autoschlange vorbeizufahren, berichtete Polizeisprecherin Jana Ulbricht. „Auf den Gleisen verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug.“

Die Marienbrücke ist ein Unfallschwerpunkt. Besonders kritisch war lange Zeit die Zufahrt auf der Neustädter Seite. Mehr als 30 Unfälle registrierte die Stadtverwaltung dort seit dem Jahr 2000, bevor sie im Sommer 2015 eine künstliche Engstelle einrichtete. Häufig verloren Autofahrer die Kontrolle während der Fahrt auf die Brücke. Wie zum Beispiel in diesem Fall vom Juni 2015: Ein 62-Jähriger fährt mit einem Ford Galaxy Richtung Altstadt und gerät dabei in der Rechtskurve am Brückenkopf auf die Straßenbahngleise. Das Auto bricht aus und kracht gegen das rechte Brückengeländer. Die Polizei ging damals davon aus, dass der 62-Jährige zu schnell gefahren ist.

Immer wieder musste das Geländer repariert werden. Durchschnittlich 15 000 Euro hat das pro Unfall gekostet. Allein bis 2015 kam so eine knappe halbe Million Euro zusammen, zu zahlen von den Versicherungen der Autofahrer. Parallel dazu stellte die Stadt Tempo-30-Schilder auf und ließ den Asphalt aufrauen.

Gebracht hat das nichts. Deshalb musste das Rathaus zu einem drastischeren Mittel greifen und machte die Brückenzufahrt enger. Im August 2015 wurde eine Sperrfläche auf dem Asphalt markiert, die Stadt stellte Poller auf. Seitdem geht es von der Neustadt in Richtung Altstadt langsamer voran. Die Unfallzahlen sind daraufhin gesunken.

Aber die Brücke bleibt gefährlich. Zwei Wochen nach dem Bau des Nadelöhrs krachte es wieder. Ein Kleinwagen fuhr an einem Regentag in Richtung Altstadt, überholte dabei mehrere Autos und kam auf den nassen Schienen ins Schleudern. Das Auto geriet in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Pkw zusammen.

Das Problem auf der Marienbrücke ist einerseits, dass ungeduldige Autofahrer die knapp 400 Meter lange vierspurige Brücke gern für Überholmanöver nutzen. So sparen sie ein paar Sekunden Zeit. Andererseits wird es regelmäßig gefährlich, wenn die Schienen nass sind. Das räumte Reinhard Koettnitz, der Leiter des Straßen- und Tiefbauamtes der Stadt bereits im Sommer 2015 ein.

Ein anderer Unfallschwerpunkt der Stadt gibt ihm Recht: die Bautzner Straße zwischen der Zufahrt zum Schloss Eckberg und der Mordgrundbrücke. Dreimal hat es dort im Sommer vergangenen Jahres innerhalb von nur elf Wochen gekracht. Immer lösten Autofahrer den Unfall aus, die bei Nässe überholen wollten. Mitte Mai wurde dabei ein 46-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Er starb noch am gleichen Tag im Krankenhaus.

