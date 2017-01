Immer wieder dabei Einige Aussteller der Gewerbemesse haben die Verträge bereits unterschrieben. Mit dabei sind regionale Firmen.

Einige Firmen sind regelmäßig auf der Gewerbemesse in Staucha anzutreffen. Dazu gehört auch die Firma Bergzog Kanalreinigung. Hier Geschäftsführer Jürgen Eschen mit einem Kunden. © Archiv/ André Braun

Von A wie Auto bis Z wie Zierpflanze soll es zur 16. Gewerbemesse in Staucha wieder viele Angebote geben. Geplant ist sie für den 22. und 23. April. Auch wenn es bis dahin noch etwas Zeit ist, hat das Organisationsteam, zu dem die Mitarbeiterin der Gemeinde Adriana Baum gehört, viel zu tun.

Wie in den vergangenen Jahren sollen sich 80 bis 100 Aussteller auf der 16. Gewerbemesse präsentieren. Bis Jahresende hatten sich rund 40 Interessierte für die Messe angemeldet. Wer bis Ende Dezember zugesagt hat, bekommt bei der Standmiete zehn Prozent Rabatt. Auch diejenigen, die zum ersten Mal auf der Messe ausstellen, dürfen sich über einen Bonus freuen.

Es gibt auch einige Aussteller, die jedes Jahr gern wieder dabei sind. Dazu gehören unter anderem Pfennig-Bau Oschatz, Nutzfahrzeuge Teichert aus Ostrau oder Rüdiger Fensterbau aus Gleisberg. Für die Messe stehen 1 600 Quadratmeter in der Messehalle, im Zelt und auf der Freifläche zur Verfügung. Jede Firma kann die Größe für ihren Messestand buchen, die sie benötigt, um sich den Besuchern anspruchsvoll zu präsentieren.

„Viele Aussteller entscheiden sich kurzfristig. Meist ist das im Februar oder März“, so Adriana Baum. Sie ist zuversichtlich, dass es auch in diesem Jahr wieder das gewohnte große Angebot geben wird. Angeboten werden Produkte und Dienstleistungen unter anderem aus den Bereichen, Haussanierung, Garten, Gesundheit und Freizeit. „Wir versuchen ein großes Spektrum abzudecken, um für alle Gäste etwas Interessantes zu bieten“, sagte Adriana Baum. Auch diejenigen, die sich für Mode oder Kosmetik interessieren, werden nicht enttäuscht. Sowohl am Sonnabend als am Sonntag ist eine Modenschau geplant.

„Die Messe hat sich etabliert, ist auch überregional bekannt und beliebt“, sagt die Mitarbeiterin der Verwaltung. Viele Gäste kommen aus Riesa, der Region Döbeln, Oschatz, Meißen, Dresden und Leipzig.

Das Rahmenprogramm ist noch nicht ganz fertig. Doch die wesentlichen Punkte sind bereits festgezurrt. So ist es zu einer Tradition geworden, dass am Sonntagnachmittag aus Funk und Fernsehen bekannte Sänger auftreten. Das ist in diesem Jahr Achim Petry, der Sohn vom Wolfgang Petry. Es gibt auch wieder eine Gartensprechstunde. Die übernimmt Anke Schenk von der Baumschule Saathainer Mühle.

