Immer wieder Container-Ärger Kräftig quillt das Papier aus den Wertstoffbehältern an der Pulsnitzer Nordstraße. Es ist kein Einzelfall in der Region.

Ein solches Bild an Wertstoff-Containern sorgt für Ärger bei den Bürgern. © Torsten Eckert

Gerade ist mal wieder Luft in den Wertstoffcontainern an der Nordstraße in Pulsnitz. Doch oftmals sieht es dort chaotisch aus, wenn sie überquellen. Das ist vielen Pulsnitzern ein Ärgernis. Fotos mit dem wüsten Zustand kursieren im Internet mit bissigen Kommentaren versehen – wie: „Gibt es eigentlich noch Container die nicht überquellen? Mein Mann war an vier Stellen und fährt mit vollem Kofferraum weiter.“ Offenbar ist das auch kein allein Pulsnitzer Problem. „Das ist hier in Kamenz fast das gleiche. Auch hier volle Container weit und breit“, ist zu lesen. Es werde zu wenig entleert, so auch die Kritik im Netz. Die geht ebenso an die Bürger selbst, die ihre Pappkartons einfach neben oder auf den Containern abladen und an die Kommunen, die zu wenig auf Ordnung achten würden. Oder produzieren wir einfach zu viel Müll?

Auch aus anderen Orten wie Königsbrück oder Laußnitz kommen Klagen. In Pulsnitz sei es gerade im März vermehrt zu wilden Ablagerungen an den Containerstandorten im Stadtgebiet gekommen, bestätigt die Stadtverwaltung. Die ruft sogar auf: „Sollten Sie unsachgemäße Entsorgungen im Bereich der Containerstandorte feststellen, wenden Sie sich bitte an das Ordnungsamt.“ Das leite die Hinweise an die Abfallwirtschaft bzw. direkt an den Entsorger weiter. Dann würden die Standorte kurzfristig beräumt. Besonders schlimm, so Bürgermeisterin Barbara Lüke, sei die Situation am Standort Nordstraße. Problematisch sei, dass es dort keine Anwohner gebe. So lassen sich die Wertstoffe unbeobachtet abladen. Wohl auch von Gewerbetreibenden, für die dieser Entsorgungsweg nicht gedacht sei. Darüber hinaus werde der Standort immer wieder von Umweltsündern genutzt, um Müll illegal zu entsorgen. Auch die Rathauschefin appelliert an die Bürger, doch zum Telefonhörer zu greifen, wenn sie Unregelmäßigkeiten bemerken. Das Ordnungsamt könne nicht rund um die Uhr überall sein und Ordnungssünder seien schwer zu erwischen. Sie sichert zugleich zu, stärker zu kontrollieren.

Den Standort Nordstraße wolle die Stadt wegen der nicht so optimalen Lage auflösen. Die Zahl der Container in der Stadt soll aber gleichbleiben. So plane die Stadt die Boxen von der Nordstraße, auf andere Standorte aufzuteilen.

Die Kritik wurde inzwischen auch von unterschiedlichen Seiten an das Landratsamt in Bautzen heran getragen „Der zuständige Entsorger hatte in den letzten Wochen Probleme mit der für die Leerung dieser Behälter einzusetzenden Technik“, erklärt Sprecherin Francis Lein. Ein Entsorgungsfahrzeug soll wohl defekt gewesen sein. Dadurch sei es zu einem Rückstau bei der Leerung der Papiercontainer insgesamt gekommen. „Das Problem konnte gelöst werden, so dass jetzt mit Hochdruck nachentsorgt wird“, heißt es aus Bautzen.

Es gebe aber immer wieder Probleme, ist unterdessen aus Kommunen zu erfahren. Plant der Kreis vor diesem Hintergrund Veränderungen? Der erklärt dazu: Eine neue Ausschreibung der Entsorgung sei notwendig, da die bestehenden Entsorgungs-Verträge Ende des kommenden Jahres auslaufen. Die Wertstoffcontainer werden Teil der europaweiten Ausschreibung der Entsorgungsdienstleistungen ab 2019 sein. Das Ergebnis bleibt nun abzuwarten.

