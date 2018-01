Immer wieder Ärger im Dorf Aldi-Markt, Hort und Kita tauchten zuletzt mehrfach im Polizeibericht auf. Im Ort macht ein Verdacht die Runde.

Zeithain. Diese Taten sorgten für Aufsehen: In der Nacht zum vorigen Donnerstag wurde in das Hortgebäude am Ring der Freundschaft eingebrochen. Zwei Laptops verschwanden, eine Spielekonsole und ein Fernseher. Eine Nacht später war die Kita an der Reihe: Aus dem Büro wurde ein Laptop entwendet. Für die Gemeinde, die beide Einrichtungen besitzt und betreibt, ist der Schaden beträchtlich. Allein auf 7 000 Euro wird der Sachschaden in Summe geschätzt, der Wert der gestohlenen Sachen außerdem auf 4 000 Euro. Beeinträchtigt sei die Kinderbetreuung aber nicht, teilt Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos) mit. Der Betrieb in den Kindereinrichtungen gehe wie gewohnt weiter. Im Rathaus geht man davon aus, dass die Versicherung die Schäden reguliert. Man wolle jetzt die Sicherheitsmaßnahmen verstärken, so Gemeindechef Hänsel – ohne allerdings gegenüber der Öffentlichkeit ins Detail gehen zu wollen. Auch eine Vermutung, wer hinter den Einbrüchen stecken könnte, mag Ralf Hänsel nicht abgeben.

In der Gemeinde machen allerdings Vermutungen die Runde. Die Rede ist von einer Jugendbande, die womöglich auch für eine Reihe weiterer Straftaten in der Gegend verantwortlich sein könnte.

Abwegig scheint der Verdacht nicht. So hatte im November ein Trio für Aufsehen in der Gegend gesorgt. Ausgangspunkt war ein Brand an der Glaubitzer Straße in Nünchritz, der dort gelegt worden war. Gleich daneben fand sich der Schriftzug „Aldi und Döner waren geil“ auf der Straße. Offenbar rühmten sich die drei Jugendlichen, von denen die Polizei einen 17-Jährigen schnappen konnte, mit dem Spruch für eine Tat im fünf Kilometer entfernten Aldi-Markt in Zeithain. In der Nacht war dort nämlich ebenfalls eingebrochen worden. Mit einem Gullideckel hatten die Täter dort die Ladentür eingeschlagen und sich in der Verkaufsvitrine bedient. Drei Mobiltelefone und eine Freisprecheinrichtung waren die Beute. Laut Polizei: 660 Euro Stehlschaden, 4 500 Euro Sachschaden.

Polizei reagiert zurückhaltend

Das Trio stand damals auch im Verdacht, in derselben Nacht den Getränkehandel neben dem Aldi-Markt angegriffen zu haben – mit einem Brandsatz auf ein Gasflaschen-Lager, der zum Glück ohne Explosion der Flaschen ausging. Auf den Überwachungskamera-Aufnahmen waren die Gesichter der Täter seinerzeit jedoch nicht zu erkennen, weil die alles verraucht und voller Pyrotechnik-Blitze war.

Pyrotechnik war es auch, die in Zeithain zwischen den Jahren aus einem Lagercontainer entwendet wurde. Auch hinter dieser Tat wird von manchem die Jugendbande vermutet. Die Tat passierte in derselben Nacht, wie der Einbruch in den Zeithainer Hort.

All das ist womöglich noch nicht das Ende der Fahnenstange: Auch ein Einbruch im Thomas-Philipps-Sonderpostenmarkt im Glaubitzer Industriegebiet und geknackte Gartenlauben in Zeithain könnten sich dem Trio möglicherweise zuordnen lassen. Ebenso wie der Einbruch auf einem Spielplatz an der Lichtenseer Straße, wo Tretautos geklaut wurden, die später wieder auftauchten.

Bei der Riesaer Polizei reagiert man, angesprochen auf die Gerüchte aus Zeithain, zurückhalten „Wir sind an dem Thema dran und haben auch einen Verdacht“, sagt Revierleiter Hermann Braunger. „Momentan äußern wir uns aber nicht dazu, um den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden.“ Man werte die gesicherten Spuren aus. Es weise vieles darauf hin, dass die Tatverdächtigen im Umfeld der Tatorte zu suchen seien.

