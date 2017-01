Immer weniger junge Flüchtlinge Das Landratsamt rechnet derzeit mit zwei Kindern und Jugendlichen pro Woche. Manche sind jetzt 18 geworden.

Nach wie vor kommen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Mittelsachsen. Doch die Zahl derjenigen, die ohne Erziehungsberechtigte im Kreis Asyl suchen, ist gesunken. „Die Zuweisungen sind deutlich zurückgegangen“, sagte André Kaiser, Sprecher des Landratsamtes, auf DA-Nachfrage. Derzeit rechnet die Behörde mit knapp zwei Kindern und Jugendlichen pro Woche.

Insgesamt leben derzeit 197 unter-18-jährige Asylbewerber ohne Erziehungsberechtigte in Mittelsachsen. Gut drei Viertel haben ihre Anhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bereits hinter sich und warten laut Kaiser nun auf eine Entscheidung hinsichtlich ihres Aufenthaltsstatus. Fünf von ihnen leben derzeit in Klosterbuch bei Elsbeth Pohl-Roux vom Verein Be-Greifen. Im Oktober beziehungsweise November sei die Anhörung gewesen, so Elsbeth Pohl-Roux. Die Familie ist eine von zehn Gastfamilien, die insgesamt 17 Kinder und Jugendliche aufgenommen haben.

Chance am Berufsschulzentrum

Insgesamt sechs Jugendliche, alles Jungen, hatte der Verein Anfang des vergangenen Jahres bei sich aufgenommen. Ein junger Mann hat inzwischen das 18. Lebensjahr erreicht und den Hof verlassen, wie die Vereinschefin sagt. Dennoch stehe sowohl sie als auch die anderen fünf Jungen noch mit ihm in Kontakt. Wohin er gekommen ist, dazu erteilt Pohl-Roux keine Auskunft. Insgesamt 17 der unbegleiteten jugendliche Asylbewerber werden in diesem Monat 18 Jahre alt. „Sieben von ihnen wurden deshalb in Erstaufnahmeeinrichtungen oder Gemeinschaftsunterkünfte untergebracht“, erklärte André Kaiser. Die anderen zehn erhalten oder werden Hilfe in stationärer oder ambulanter Form erhalten.

Die Jugendlichen in Klosterbuch haben sich inzwischen gut eingelebt. Vier von ihnen besuchen das Berufliche Schulzentrum in Döbeln, einer geht auf das Döbelner Gymnasium. Ein Junge würde sich, so Elsbeth Pohl-Roux, für den Beruf Zimmermann interessieren, ein weiterer für den Bereich IT. Alle Jungen haben während der Sommerferien in verschiedenen Firmen gearbeitet. Ziel sei es, dass die Jugendlichen ein berufsvorbereitendes Jahr am Beruflichen Schulzentrum (BSZ) absolvieren. Mit diesem haben sie die Möglichkeit, einen Hauptschulabschluss zu erhalten.

Voraussetzung für den Zugang zum Berufsvorbereitungsjahr ist, dass die Jugendlichen „einigermaßen Deutsch können, noch keinen Schulabschluss haben und minderjährig sind“, so Katrin Neumann, Schulleiterin am Beruflichen Schulzentrum Döbeln-Mittweida. Sie hält es für sinnvoll, wenn die Schüler zuvor die Vorbereitungsklassen mit berufspraktischen Aspekten besuchen, die das BSZ ebenfalls anbietet. Regelmäßig werden in diesen Klassen neue Flüchtlinge aufgenommen. Pro Klasse, derzeit gibt es drei, sind bis zu 22 möglich. „In Döbeln ist noch Luft“, sagt die Schulleiterin. Die ständige Veränderung der Klasse sei jedoch weder für Schüler noch für Lehrer einfach.

Bleiben die Flüchtlinge in diesen Klassen unter sich, werden sie im Berufsvorbereitungsjahr bis jetzt noch gemeinsam mit den deutschen Schülern unterrichtet. Vorteil dabei sei, dass die Jugendlichen besser integriert würden. „Häufig fehlt ihnen der Kontakt zu deutschen Jugendlichen“, sagt Katrin Neumann. In einer Klasse für sich sei jedoch besser auf die sprachlichen Probleme einzugehen. Wie der Unterricht in Zukunft gestaltet wird, werde zurzeit im Kollegium besprochen. Abzuwarten bleibt auch, ob die Flüchtlinge einen Praktikumsplatz finden. Elsbeth Pohl-Roux aus Klosterbuch hat diesbezüglich in Leisnig gute Erfahrungen gemacht. „Wir sind einem Unternehmen aus Leisnig sehr dankbar für sein besonderes Engagement“, so die Vereinschefin.

